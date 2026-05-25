0-0. Motagua conquista su título número 20 en Honduras al derrotar al Marathón en penaltis

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Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El Motagua, bajo la dirección del técnico español Javier López, se proclamó este domingo campeón del torneo Clausura de Honduras al imponerse en la tanda de penaltis al Marathón, tras igualar la serie 1-1 y 0-0 en la final.

Las ‘Águilas’ del Motagua mostraron una mayor efectividad desde los once metros al acertar cuatro lanzamientos, mientras el Marathón solo pudo convertir dos y falló dos.

Con esta victoria, el Motagua conquistó el vigésimo título de su historia desde la fundación de la Liga Nacional en 1965, un logro que supone además la primera corona en el país centroamericano para el estratega español.

El encuentro definitivo disputado en Tegucigalpa estuvo precedido por un minuto de silencio en memoria del destacado periodista uruguayo-hondureño Julio César Núñez, quien falleció este domingo semanas después de sufrir un derrame cerebral.

Arropado por su afición, el Motagua asumió el control del balón desde el pitido inicial y arrinconó a un Marathón que resistió la presión en la primera mitad gracias a la sólida actuación de su guardameta, el argentino Jonathan Rougier.

A pesar del dominio local, la falta de puntería impidió que el marcador se moviera antes del descanso, tras claras ocasiones desperdiciadas por el panameño Jorge Serrano, el brasileño Rodrigo De Olivera y el hondureño Jefryn Macías.

En la segunda parte se mantuvo la misma dinámica, con un Motagua volcado al ataque que encerró a su rival en el propio campo, aunque la falta de precisión en los últimos metros obligó a definir el campeonato desde la pena máxima, donde el nuevo campeón selló su triunfo.

El Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, mostró pocas ideas en ataque, replegándose en su propio campo y priorizando las labores defensivas por encima de cualquier propuesta ofensiva para contener las llegadas del rival.

– Ficha técnica:

0. Motagua: Luis Ortiz; Carlos Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega (Carlos Mejía, m.102), Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez, m.74), Alejandro Reyes (Andy Hernández, m.119), Jeffryn Macías (Marcelo Santos, m.102), Rodrigo de Olivera (Jhon Kléber, m.69), y Jorge Serrano.

Entrenador: Javier López.

0. Marathón: Jonathan Rougier; Maylor Núñez (Francisco Martínez, m.46), Javier Rivera, Kenny Bodden, José Aguilera (Javier Arriaga, m.107); Isaac Castillo, Damin Ramírez (Tomás Sorto, m.115), Brian Farioli, Carlos Pérez (Odin Ramos, m.85), Cristian Sacaza (Samuel Elvir, m.46); Nicolás Messiniti.

Entrenador: Pablo Lavallén.

Serie de penaltis: 4-2.

Para el Motagua marcaron Rodrigo Gómez, Jhon Kléber de Oliveira, Andy Hernández y Clever Portillo.

Para el Marathón marcaron Tomás Sorto e Isaac Castillo; y fallaron Rubilio Castillo y Odin Ramos.

Árbitro: Said Martínez. Mostró cartulina amarilla a Giancarlo Sacaza y Jorge Serrano, de Motagua, y José Aguilera, Javier Rivera y Rubilio Castillo, de Marathón.

Incidencias: Partido final del torneo Clausura 2026 disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, ante más de 24.000 espectadores. EFE

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