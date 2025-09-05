The Swiss voice in the world since 1935

0-0. Paraguay sella su regreso soñado a un Mundial ante Ecuador, que no regaló nada

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Asunción, 4 sep (EFE).- La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 conEcuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Ecuador, al mando del argentino Sebastián Beccacece, que llegó ya clasificado a Asunción, jugó sin presiones. solo pudo sumar un punto y con 26 descendió al tercer puesto.

Solo hasta el minuto 10, el partido la Tri desequilibró a la defensa guaraní cuando entró al ataque el delantero Enner Valencia.

El despertar de la Albirroja lo encarriló el extremo izquierdo Ramón Sosa, el más desequilibrante del primer tiempo, con dos remates al arco, pero el guardameta ecuatoriano Hernán Galindez ahogó el grito de los hinchas paraguayos.

Paraguay creció, presionó con ímpetu y provocó hasta tres tiros de esquina consecutivos que bloqueó la férrea defensa ecuatoriana.

En la última parte del primer tiempo Paraguay mermó su intensidad y Ecuador ganó protagonismo aunque sin generar demasiado peligro, con Angulo que no encontraba con quién formar sociedad para abrir el marcador.

Sin cambios en el once titular en ningún equipo, Ecuador se adueñó de la pelota al inicio de la segunda mitad y planteó un juego pausado, sin arriesgar demasiado en el fondo.

La Albirroja se volvió a entusiasmar en el minuto 66 cuando Andrés Cubas envió un bombazo que se estrelló en el travesaño, luego de un despeje de Galíndez a un remate del delantero Antonio Sanabria.

A partir de ahí, hubo una tensa calma en el campo sin que paraguayos y ecuatorianos decidieran hacerse daño.

En la última fecha de las eliminatorias Paraguay visitará el próximo martes al antepenúltimo Perú en el estadio Nacional de Lima, mientras que Ecuador recibirá en la ciudad de Guayaquil a Argentina, líder absoluto e indestronable de las eliminatoria con 38 puntos.

– Ficha técnica:

0. Paraguay: Roberto Fernández, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Junior Alonso, Ramón Sosa (76, Alejandro Romero Gamarra), Diego Gómez, Antonio Sanabria (m.84, Alex Arce), Miguel Almirón, Andrés Cubas, Gustavo Gómez, Ronaldo Martínez (m.60, Matías Galarza).

Seleccionador: Gustavo Alfaro

0. Ecuador: 1 Hernán Galíndez; 3 Piero Hincapié, 4 Joel Ordóñez, 5 Jordy Alcivar, 6 Willian Pacho, 7 Pervis Estupiñán (m.84, Felix Torres), 10 Kendry Páez (m.69, Gonzalo Plata), 13 Enner Valencia (m.69, Kevin Rodriguez), 15 Pedro Vite (m.91 Patrick Mercado), 17 Ángelo Preciado, 20 Nilson Angulo (m.84, Alan Minda).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: el brasileño Raphael Claus amonestó a Junior Alonso, Pedro Vite, Andrés Cubas, Miguel Almirón y al entrenador Sebastián Beccacece,

Incidencias: Partido de la decimoséptima y penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 jugado en el estadio Defensores del Chaco. EFE

nva/hbr

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR