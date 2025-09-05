0-0. Paraguay sella su regreso soñado a un Mundial ante Ecuador, que no regaló nada

3 minutos

Asunción, 4 sep (EFE).- La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 conEcuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Ecuador, al mando del argentino Sebastián Beccacece, que llegó ya clasificado a Asunción, jugó sin presiones. solo pudo sumar un punto y con 26 descendió al tercer puesto.

Solo hasta el minuto 10, el partido la Tri desequilibró a la defensa guaraní cuando entró al ataque el delantero Enner Valencia.

El despertar de la Albirroja lo encarriló el extremo izquierdo Ramón Sosa, el más desequilibrante del primer tiempo, con dos remates al arco, pero el guardameta ecuatoriano Hernán Galindez ahogó el grito de los hinchas paraguayos.

Paraguay creció, presionó con ímpetu y provocó hasta tres tiros de esquina consecutivos que bloqueó la férrea defensa ecuatoriana.

En la última parte del primer tiempo Paraguay mermó su intensidad y Ecuador ganó protagonismo aunque sin generar demasiado peligro, con Angulo que no encontraba con quién formar sociedad para abrir el marcador.

Sin cambios en el once titular en ningún equipo, Ecuador se adueñó de la pelota al inicio de la segunda mitad y planteó un juego pausado, sin arriesgar demasiado en el fondo.

La Albirroja se volvió a entusiasmar en el minuto 66 cuando Andrés Cubas envió un bombazo que se estrelló en el travesaño, luego de un despeje de Galíndez a un remate del delantero Antonio Sanabria.

A partir de ahí, hubo una tensa calma en el campo sin que paraguayos y ecuatorianos decidieran hacerse daño.

En la última fecha de las eliminatorias Paraguay visitará el próximo martes al antepenúltimo Perú en el estadio Nacional de Lima, mientras que Ecuador recibirá en la ciudad de Guayaquil a Argentina, líder absoluto e indestronable de las eliminatoria con 38 puntos.

– Ficha técnica:

0. Paraguay: Roberto Fernández, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Junior Alonso, Ramón Sosa (76, Alejandro Romero Gamarra), Diego Gómez, Antonio Sanabria (m.84, Alex Arce), Miguel Almirón, Andrés Cubas, Gustavo Gómez, Ronaldo Martínez (m.60, Matías Galarza).

Seleccionador: Gustavo Alfaro

0. Ecuador: 1 Hernán Galíndez; 3 Piero Hincapié, 4 Joel Ordóñez, 5 Jordy Alcivar, 6 Willian Pacho, 7 Pervis Estupiñán (m.84, Felix Torres), 10 Kendry Páez (m.69, Gonzalo Plata), 13 Enner Valencia (m.69, Kevin Rodriguez), 15 Pedro Vite (m.91 Patrick Mercado), 17 Ángelo Preciado, 20 Nilson Angulo (m.84, Alan Minda).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: el brasileño Raphael Claus amonestó a Junior Alonso, Pedro Vite, Andrés Cubas, Miguel Almirón y al entrenador Sebastián Beccacece,

Incidencias: Partido de la decimoséptima y penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 jugado en el estadio Defensores del Chaco. EFE

nva/hbr

(foto)