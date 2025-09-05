0-0. Surinam y Panamá no se hacen daño en Paramaribo

2 minutos

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Las selecciones de Surinam y Panamá empataron este jueves 0-0 en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el comienzo de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

El telón de la primera jornada del Grupo A caerá más tarde cuando las selecciones de Guatemala y El Salvador se citarán en el estadio Cementos Progreso.

Los surinameses salieron a imponer condiciones desde el pitido inicial. Apenas en el 2, Gyrano Kerk, asistido por Djevencio van der Kust, probó de media distancia.

La primera llegada de peligro de Panamá se produjo en el minuto 11, cuando Adalberto Carrasquilla sacó un potente remate desde fuera del área que exigió al guardameta Etienne Vaessen.

La selección canalera estuvo cerca de abrir el marcador al 29, con un remate de José Luis Rodríguez que se estrelló en el vertical izquierdo de Vaessen.

La ocasión más clara llegó al 41, cuando Cristian Martínez definió dentro del área, pero un defensor surinamés despejó sobre la línea de gol.

Surinam pudo alzarse con el triunfo en el minuto 97, cuando Van der Kust aprovechó un error defensivo de los visitantes, pero Orlando Mosquera apareció para neutralizar la jugada.

– Ficha técnica:

0. Surinam: Etienne Vaessen; Liam Van Gelderen, Radinio Balker (m.74, Anfernee Dijksteel), Leo Abena, Djevencio Van Der Kust, Shaquille Pinas; Dhoraso Klas (m.80, Dion Malone), Denzel Jubitana (m.64, Sheraldo Becker), Kenneth Paal; Gyrano Kerk (m.81, Jaden Montnor)y Richonell Margaret (m.74, Jean-Paul Boëtius).

Seleccionador: Stanley Menzon

0. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez (m.82, Éric Davis); Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez (m.70, Edgar Yoel Bárcenas), Cristian Martínez (m.64, Carlos Harvey), Ismael Díaz; y Cecilio Waterman (m.70, José Fajardo).

Seleccionador: Thomas Christiansen

Árbitro: El trinitense Kwinsi Williams amonestó Dhoraso Klas y Myenty Abena de Surinam y al panameño Cristian Martínez.

Incidencias: Partido de primera jornada del grupo A de la Fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026 jugado en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, situado en Paramaribo, capital de Surinam. EFE

dep-rao/mt/hbr

(foto)