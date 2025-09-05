The Swiss voice in the world since 1935

0-0. Tres mundiales después, Paraguay vuelve

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Paraguay formalizó este jueves en Asunción, en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, su regreso a un Mundial de fútbol, una cita que cumplió por última vez en 2010, cuando Sudáfrica acogió el torneo.

Un nervioso empate sin goles con la selección de Ecuador garantizó a los pupilos del entrenador argentino Gustavo Alfaro 25 puntos, el sexto puesto, que garantiza la última plaza directa para los países de la Conmebol y una inalcanzable ventaja de 7 sobre Venezuela, que se aferra a la séptima plaza, que da derecho a jugar una repesca.

Ecuador, que ya había anticipado su presencia en el torneo que acogerán el próximo año Estados Unidos, Canadá y México, resistió con defensa ordenada en el estadio Defensores del Chaco y con el empate a domicilio llegará este martes a la última jornada con 26 puntos.

La Albirroja se ha clasificado hoy para jugar la novena copa de su historia. Antes lo izo en las ediciones de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010. La Tri ecuatoriana ha participado en cuatro versiones: 2002, 2006, 2014 y 2022. EFE

