0-0. Venezuela perdona y Ecuador se complica

Guayaquil (Ecuador), 28 nov (EFE).- Ecuador y Venezuela igualaron 0-0 en la tercera fecha de la Liga de las Naciones Femenina de Sudamérica, en un partido donde las visitantes perdonaron claras ocasiones de gol y en el que las locales se complicaron con miras a alcanzar un cupo para el próximo Mundial de Brasil 2027.

Venezuela fabricó las mejores oportunidades para hacer suya la victoria, pero careció de potencia y precisión en el remate final para anotar frente al arco ecuatoriano, aunque el empate le valió para acumular 5 puntos en la tabla de posiciones.

Por su parte, Ecuador, que llegaba de perder en la fecha pasada por 1-2 contra Colombia, se quedó con 4 unidades.

Venezuela distribuyó mejor su equipo en el campo de juego, se apoderó del control del balón, lo hizo circular con precisión tanto en la mitad de la cancha como en la zona defendida por las ecuatorianas.

La mejor ocasión de gol durante el primer tiempo la desperdició la atacante Deyna Castellanos, al minuto 34. Castellanos se fue sola hacia el arco ecuatoriano y, cuando quiso anticipar la salida de la portera Liseth Suárez, su remate elevado salió por el costado izquierdo.

Desde la reanudación del partido, Venezuela presionó más, encerró a Ecuador en su propia zona y Gabriela García desperdició una ocasión de gol, pues remató débil y directo a las manos de la portera local, al minuto 48.

Mariana Speckmaier también se perdió una clara oportunidad de gol, su remate desde corta distancia fue directo a las manos de la portera ecuatoriana.

Por la cuarta fecha, Ecuador visitará a Uruguay y Venezuela recibirá a Perú.

– Ficha técnica:

0. Ecuador: Liceth Suárez; Kerlly Real, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Jessy Caicedo; Fiorella Pico (m.75, Joselyn Espinales), Evelyn Burgos (m.65, Stefany Cedeño), Manoly Torres (m.65, Karen Litardo), Karen Flores (m.46, Emily Arias); Milagro Barahona y Nayely Bolaños (m.75, Yaritza Valencia).

Seleccionador: Eduardo Moscoso.

0. Venezuela: Nayluisa Cáceres; Raiderlin Carrasco, Yenifer Giménez, Bárbara Martínez, Verónica Herrera; Dayana Rodríguez (m.83, Lourdes Moreno), Daniuska Rodríguez, Ayling Herrera (m.75, Enyerliannys Higuera), Bárbara Olivieri (m.46, Mariana Speckmier); Gabriela García y Deyna Castellanos.

Seleccionador: Ricardo Belli.

Árbitra: Adriana Farfán, de Bolivia, amonestó a Olivieri, Valencia, Cuadra, García, Arias, Moreno.

Incidencias: partido de la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina, disputadoen el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito. EFE

