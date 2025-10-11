0-1. Argentina solo vence por la mínima a Venezuela tras gran noche del portero Contreras

Miami, 10 oct (EFE).- La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó por 0-1 a su par de Venezuela en un partido amistoso disputado en el estadio Hard Rock de Miami en el que el portero de la Vinotinto, José Contreras, fue el responsable de que su valla solo hubiera caído una vez.

Con un gol de Giovani Lo Celso a los 31 minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso ante una Venezuela que en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas perdió su oportunidad de clasificarse a la repesca para el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Sin Lionel Messi, baja de último momento y que observó el partido desde un palco junto a su familia, la Albiceleste apostó por una formación con algunas variantes y en ofensiva con el doble tridente de Julián Álvarez y Lautaro Martínez junto a Nicolás Paz.

En tanto, Venezuela inició un nuevo proceso con el interinato de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador y una plantilla con apenas 7 de los 33 citados de más de 25 años de edad.

El duelo fue intenso desde el primer minuto con actuaciones estelares de Contreras, quien mostró unos reflejos a toda prueba y agilidad para atajar remates con sello de gol: tres veces a Lautaro Martínez, una a Enzo Fernández y otra a Julián Álvarez.

Venezuela tuvo una opción de oro para empatar el partido con un remate de cabeza en solitario de Alejandro Marques con la valla vacía, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Luego del entretiempo comenzó la rotación de los banquillos con los ingresos en Argentina de Nicolás González y Giuliano Simeone, y en los minutos finales de Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leonardo Balerdi, mientras que Kevin Kelly, Matías Lacava, Ronald Hernández, Carlos Faya y Wikelman Carmona ingresaron en la Vinotino.

Dos opciones de cabeza de Leonardo Balerdi, otra de Marcos Senesi y una triple opción de Lautaro Martínez pudieron ampliar la ventaja para Argentina en este periodo, pero de nuevo Contreras conjuró el peligro y se convirtió en la figura del encuentro.

En tanto, dos tiros de esquina con un tiro en el travesaño incluido tras un remate de Kevin Kesly fueron las opciones de Venezuela para llevarse un empate de esta excursión a Miami.

La doble fecha FIFA de la Albiceleste continuará el próximo martes con el duelo ante Puerto Rico en el Estadio Chase de Miami, mientras que la Vinotinto se medirá el lunes en el estadio SeatGeek, de Illinois, ante Belice.

– Ficha Técnica:

0. Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani, Jon Aramburu (m.78, Ronald Hernández), Teo Quintero, Gleiker Mendoza; Cristian Cásseres, Kervin Andrade (m.58, Matías Lacava), Telasco Segovia (m.82, Wikelman Carmona); Juan Pablo Añor (m.78, Carlos Faya) y Alejandro Marqués (m.58, Kevin Kelsy). Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo.

1. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (m.78, Leonardo Balerdi), Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico (m.46, Nicolás González); Enzo Fernández (m.78, Alexis Mac Allister), Leandro Paredes (m.63, Giuliano Simeone) y Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (m.78, Rodrigo De Paul). Entrenador: Lionel Scaloni.

Gol: 0-1, m.31: Giovani Lo Celso.

Árbitra: La estadounidense Tori Penso. Amonestó a José Contreras, Jon Aramburu y Cristian Cásseres.

Incidencias: Partido amistoso internacional disputado en el Hard Rock Stadium, de Miami. EFE

