0-1. Bolívar elimina al Gremio en Brasil y se medirá con Sao Paulo en octavos

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4 minutos

Río de Janeiro, 30 jul (EFE).- El Bolívar se impuso este jueves por 0-1 a domicilio al Gremio en Porto Alegre con un gol del colombiano Dairon Asprilla y garantizó su cupo en octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que se medirá al también brasileño São Paulo.

El conjunto boliviano, que había vencido por 3-2 en casa en el partido de ida de la repesca por la clasificación a octavos de final de la Sudamericana, consiguió la victoria también como visitante y la hazaña de eliminar por primera vez a un club brasileño en Brasil en competiciones internacionales en 24 años.

Su rival en octavos será el São Paulo, que avanzó como líder del Grupo C en la fase de grupos.

El Gremio necesitaba de una victoria por dos goles de diferencia en casa para obtener la clasificación directa, o al menos por un gol para llevar la definición a los penaltis, pero fue impotente ante el conjunto comandado por el técnico Alejandro Restrepo, que supo administrar una ventaja conseguida a los 15 minutos del primer tiempo.

El conjunto brasileño presionó ante su necesidad de anotar lo antes posible y rápidamente asumió el control de un partido en que Bolívar parecía limitado a defenderse.

La presión le permitió al Gremio contar cuatro opciones en los primeros 15 minutos, incluyendo una clara en la que el danés Martín Braithwaite por poco abre el marcador, y acaparar el 70 % del control del balón.

Pero el Bolívar, en su primer momento de peligro, abrió el marcador a los 15 minutos por intermedio de Asprilla, que recibió un lanzamiento largo y eludió al argentino Walter Kannemann antes de disparar rastrero a un rincón de la portería de Grando.

La desventaja, sumada a los abucheos en el estadio, desconcentró al equipo de Porto Alegre, que perdió el dominio del partido y quedó a merced de los contragolpes de los bolivianos.

Hasta el final del primer tiempo, el Gremio solo consiguió otra opción, con un cabezazo de Gustavo Martins tras un tiro de esquina que Carlos Lampe consiguió atajar para evitar el empate.

Para el segundo tiempo, el cuestionado técnico portugués Luís Castro introdujo tres modificaciones con las que cambió totalmente su equipo, pero el ingreso de jugadores más ofensivos como Mathías Villasanti y Marlon no permitió que el Gremio encontrara el camino del gol.

Tanto Villasanti como Matheus Nascimento llegaron a tener posibilidades claras de gol, pero no contaron con puntería.

En los últimos 45 minutos del partido, Lampe se convirtió en el héroe del Bolívar con importantes atajadas que evitaron el empate.

El conjunto boliviano aprovechó su ventaja y el desespero de los locales para intentar aumentar el marcador en los últimos minutos, pero también a administrar su ventaja parcial con un juego más lento.

A los 86 minutos el atacante Patricio ‘Pato’ Rodríguez por poco anota el segundo de los bolivianos, pero Grande se lo impidió.

Al final del tiempo reglamentario, los ánimos se encendieron y el árbitro chileno Piero Maza tuvo que expulsar a Noriega y a Marlon, del Gremio, y a Justiniano, del Bolívar.

El partido acabó en el minuto 11 de reposición con un disparo de Braithwaite que chocó en el poste y que hubiera permitido el empate, lo que a esa altura tampoco era útil para el Gremio.

La derrota dejó al técnico Luís Castro en la cuerda floja debido a que ya venía siendo cuestionado por los irregulares resultados que tienen al Gremio entre los últimos cuatro de la clasificación del Campeonato Brasileño, amenazado con el descenso.

– Ficha técnica:

0. Gremio: Gabriel Grando; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann, Pedro Gabriel (m.45, Marlon); Juan Ignacio Nardoni (m.45, Matheus Nascimento), Erick Noriega, Douglas ‘Dodi’ Moreira (m.45, Mathias Villasanti); Mateus ‘Tetê’ Cardoso (m.57, Gabriel Mec), Francis Amuzu (m.57, José David Enamorado) y Martin Braithwaite.

Entrenador: Luís Castro.

1. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus (m.33, Erwin Saavedra), Carlos Melgar (m.87, Luis Paz); Patricio Rodríguez, Dairon Asprilla (m.96, Leonardo Zabala) y Dorny Romero (m.96, Ervin Vaca).

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Árbitro: El chileno Piero Maza expulsó a Justiniano, Noriega y Marlon y amonestó a Pavón, Gabriel Mec, Kannemann y Melgar.

Gol: 0-1, m.15: Dairon Asprilla.

Incidencias: partido de vuelta por la repesca por un cupo en octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre, ante 25.010 espectadores. EFE

cm/car

(foto)