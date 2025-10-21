0-1. Citlalli Reyes da una épica victoria a una México con diez

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Citlalli Reyes, centrocampista de México, marcó el único gol del encuentro ante Países Bajos, 0-1, en un duelo en el que las aztecas se quedaron con diez jugadoras desde el minuto 58 y consiguen así, sumar sus primeros tres puntos en el Mundial sub-17 disputado en Marruecos.

México salió dispuesto a mandar en el partido desde los primeros compases. Una presión alta y mucha presencia en campo ofensivo para tener oportunidades de gol.

Una de las mejores ocasiones llegó en el minuto 13, después de un saque de esquina que acabó en las botas de Alexa Martínez, que pegó un buen zapatazo desde fuera del área, pero su disparo fue repelido por el poste.

La imprecisión a la hora de terminar las jugadas no apagó el animo de las aztecas, que tras una gran presión en la salida de balón neerlandesa, volvieron a avisar con otro disparo de fuera del área, al borde del descanso, de la centrocampista Dafne Sánchez, que repelió la portera Maren Groothoff antes de tocar el larguero.

El guion de partido cambió en el minuto 58, con la expulsión de la mexicana Vanessa Paredes, que agarró a la neerlandesa Sophie Van Hunnik cuando se marchaba sola hacia la portería defendida por Valentina Murrieta.

Sufría México, que intentaba capear el temporal y a minimizar todo lo posible la inferioridad numérica. Cuando parecía que podía llegar el gol de Países Bajos apareció la calidad de la ’10’ mexicana Citlalli Reyes, que con un gol de bella factura desde fuera del área obraba el milagro y certificaba la victoria de las suyas en el minuto 87, 0-1.

De esta forma, México iguala a tres puntos con Países Bajos, a la espera de la última jornada, en la que se medirá a la colista del grupo, Camerún. EFE.

