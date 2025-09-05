0-1. El Salvador se lleva una victoria de lujo en su visita a Guatemala

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 sep (EFE).- La selección de El Salvador se llevó este jueves una victoria de lujo por 0-1 en su visita a la de Guatemala que lo deja como líder del grupo A de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 que horas antes dejó un empate sin goles entre Surinam y Panamá.

Un gol de Harold Osorio en el minuto 79 de juego fue suficiente para que el seleccionado que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez se acreditara una victoria importante en sus aspiraciones de llegar al Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Osorio remató de pierna izquierda tras un tiro de esquina, casi desde el suelo por marca errónea del guatemalteco Aaron Herrera, y silenció a 11.000 aficionados presentes en el estadio Cementos Progreso en el norte de la Ciudad de Guatemala.

El seleccionado local intentó reaccionar pero fue estéril frente al portero rival, Mario González, quien fue figura para los salvadoreños al salvar un fuerte cabezazo de José Morales al minuto 75 y otro remate de Arquímidez Ordóñez en tiempo de descuento.

El planteamiento del colombiano Gómez fue exitoso para los salvadoreños, que mostraron personalidad y supieron aprovechar su opción más clara de gol en el partido, después de defender la mayor parte del encuentro con efectividad.

El resultado deja a El Salvador como líder del grupo A.

El partido fue bastante disputado en el centro del campo, como lo propuso El Salvador, sin que Guatemala encontrara las armas ofensivas para romper la defensa salvadoreña, ya que sus principales figuras, Óscar Santis y Ólger Escobar, lucieron apagados.

Fue solo en los minutos finales del encuentro, con El Salvador ya en ventaja, que Guatemala se lanzó al ataque con fuerza mediante Arquímidez Ordóñez y Pedro Altán. Sin embargo, fue demasiado tarde y el seleccionado que dirige el mexicano Luis Fernando Tena quedó con la eliminatoria cuesta arriba.

Ahora los guatemaltecos viajarán a Panamá para enfrentar al combinado local el 8 de septiembre, mientras que El Salvador será anfitrión ese mismo día frente a Surinam.

– Ficha técnica:

0. Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa (m.79, Mendez Laing), José Morales; Stheven Robles (m.26, Castellanos), Jonathan Franco, Rudy Muñoz (m.66, Ordóñez), Olger Escobar (m.66, Altán); Rubio Rubín y Óscar Santis (m.79, Lom).

Seleccionador: Luis Fernando Tena (mexicano).

1. El Salvador: Mario González; Henry Romero, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores; Darwin Cerén (m.46, Díaz), Bryan Landaverde (m.62, Osorio), Mauricio Cerritos (m.77, Tejada), Jefferson Valladares (m.46, Tamacas); Styven Vásquez y Brayan Gil (m.46, Ordaz).

Seleccionador: Hernán Dario Gómez (colombiano).

Gol: 0-1, m. 79: Harold Osorio.

Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica). Amonestó a Samayoa y Escobar por Guatemala y Valladares, Cerén y Cruz por El Salvador.

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 jugado en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala ante 11.000 personas. EFE

jcm/hbr

(foto)