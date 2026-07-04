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0-1. Francia jugará con Marruecos en cuartos de final

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Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- Con un tanto de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 70, Francia avanzó este sábado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 0-1 a Paraguay en un partido que se jugó en Filadelfia.

Con ese gol, el delantero del Real Madrid igualó al argentino Lionel Messi en el liderato de la tabla de artilleros con siete.

Los dirigidos por Didier Deschamps jugarán contra Marruecos el 9 de julio en los cuartos de final. EFE

laa/gbf

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