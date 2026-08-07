0-2. Estados Unidos se clasifica a la final

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México, 7 ago (EFE).- La selección de Estados Unidos derrotó este viernes por 0-2 a Costa Rica para clasificarse a la final del torneo sub-20 de la Concacaf, en la que enfrentará al mejor entre México y Canadá.

Rubén Ramos y Chris Applewhite convirtieron por los estadounidenses, superiores la mayor parte del partido.

Aunque dejó en el banquillo a varios de sus titulares, Estados Unidos tuvo la posesión de la pelota 82-18 en una primera mitad marcada por las numerosas faltas.

El minuto 27, los norteamericanos estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de cabeza de Chris Applewhite, detenido por el guardameta Ian O’Rourke.

En el 36, los costarricenses cometieron un error en la salida, lo cual le costó al equipo centroamericano. Ramos remató desde fuera al área y metió la pelota en el ángulo, el 0-1.

Los costarricenses salieron a la segunda mitad con líneas adelantadas en busca del empate; los estadounidenses esperaron, atentos a un contragolpe y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, mas carecieron de contundencia en un par de llegadas.

Estados Unidos cerró el partido en el minuto 76. En un tiro libre, el balón llegó al área, donde Applewhite lo tocó a la red para el 0-2. Fue un golpe mortal para los costarricenses, que después de eso hicieron poco.

Esta noche, en la segunda semifinal, México enfrentará a Canadá. El ganador accederá a la final y se clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, en los que ya Estados Unidos tiene su boleto, por ser sede.

– Ficha técnica:

0. Costa Rica: Ian O’Rourke; Duane Valentine, Adrián Espinoza, Emmanuel Brenes, Yerlan Sosa, Walter Ramírez; Emmanuel Hernández (Jeremi Hernández, m.78), Deylan Aguilar (Adriel Pérez, m.46), Kionell Estrada (Dax Palmer, m.46), Keyner Hernández (Ethan Barley, m.65); David Garro (Yamil Lean, m.79).

Seleccionador: Randall Row.

2. Estados Unidos: William Lodmell; Chris Applewhite, Braden Dunham, Tristan Brown, Rubén Ramos; Javaun Mussenden (Brandon Dayes, m.85), Dylan Vanney (Xantiago Oyharcabal, m.64), Alexander Shaw (Dino Klapija, m.64), Cooper Sánchez (Colin Guske, m.64), Colton Swan; Jaidyn Contreras.

Seleccionador: Gonzalo Segares.

Goles: 0-1, m.36: Rubén Ramos. 0-2, m.76: Chris Applewhite.

Árbitro: Jorge Leira. Amonestó a Deylan Aguilar, Walter Ramírez, Emmanuel Brenes; Cooper Sánchez, Chris Applewhite y Alexander Shaw.

Incidencias: Partido de la semifinal del torneo sub-20 de la Concacaf, entre Costa Rica y Estados Unidos, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE

gb/car

(fotos)