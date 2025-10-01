0-2. Japón vence a Chile, enlaza dos triunfos y anticipa su pase a octavos

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- La selección sub-20 de Japón derrotó este martes por 0-2 a la de Chile, anfitriona del Mundial de la categoría y con dos triunfos en igual número de salidas anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo A.

Japón lidera con 6 puntos y sin encajar goles en tanto que Chile y Nueva Zelanda igualan con 3 puntos, y Egipto es último tras encajar dos derrotas.

La Rojita chilena se enfrentará con los Faraones este viernes, mientras que los Samuráis jugarán el mismo día contra los oceánicos.

Los asiáticos silenciaron el Estadio Nacional de Santiago con sus goles, el primero de penalyi convertido por el capitán Rion Ichihara en el minuto 55, y el segundo en el 82 a través de Yumeki Yokoyama, que había ingresado en el segundo tiempo.

Chile comenzó con marca intensa y ataques veloces ante un rival ordenado en los relevos.

La disciplina de los asiáticos para repetir continuamente sus avances por la banda izquierda con el veloz lateral del Djurgårdens IF sueco Keita Kosugi, favoreció que con el paso de los minutos impusiera su juego.

Con ataques rápidos y pases de primera, los juveniles Samuráis fueron un permanente peligro con Shunsuke Saito del Mito HollyHock, quien ante Egipto en el debut también mostró su facilidad para enredar a los defensas en el área.

La Rojita resistió los embates, en los que también intervino Ryunosuke Sato del Fagiano Okayama, con una defensa atenta que apostó por los despejes sin complicaciones.

Cuando pudieron ir al frente, los locales tuvieron en el volante Agustín Arce, del modesto Deportes Limache, al jugador más creativo que se lució con un par de regates para encarar el arco y sacar un zurdazo, al minuto 23, desviado por poco.

Se sumaron en la generación el volante de Indpendiente Lautaro Millán, que marcó en el debut, el lateral Felipe Faundez y Willy Chatiliez del SD Huesca español, quien recibió su primera titularidad, para buscar al delantero de Universidad Católica Juan Francisco Rossel.

Al igual que en su estreno, Japón generó un error en la zaga dentro del área para conseguir un penal que podía abrir el marcador, el técnico chileno Nicolás Córdova quiso revertir con el VAR, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed lo ratificó.

El cobro sobre la media hora del partido lo tomó el atacante del Valenciennes francés Rento Takaoka, a quien el entrenador Yuzo Funakoshi puso de titular, pero el guardameta de Huachipato Sebastián Mella salcó su arco con una tapada sobre el palo izquierdo que despertó la algarabía de los chilenos en la tribuna.

Sobre el final del primer tiempo Chile sufrió la baja por lesión del volante ofensivo de Everton de Viña del Mar Emiliano Ramos, y Córdova arrancó el segundo tiempo con modificaciones con el ingreso de Rodrigo Godoy del O’Higgins y Flavio Moya de Universidad de Chile.

Chatiliez tuvo comenzando el segundo tiempo un remate desviado con el que pudo abrir el marcador, pero a los pocos minutos cometió una falta en el área, que el técnico japonés pidió revisar y el juez concedió el penal.

En esta oportunidad, el capitán Rion Ichihara del RB Ōmiya Ardija, quien convirtió el penalti del primer partido ante los egipcios, marcó para el 1-0 en el minuto 55.

Godoy tomó el mando del ataque de La Rojita buscando a Millán y Rossel, que lo intentó incluso con un remate de chilena, ante un Japón que supo resolver cada situación y poner el 2-0, al minuto 82, con el recién ingresado Yumeki Yokoyama del FC Imabari. EFE

