0-2. Una sólida Ecuador consigue sus tres primeros puntos

1 minuto

Madrid, 21 oct (EFE).- La selección de Ecuador consiguió sus primeros puntos del Mundial femenino sub-17 disputado en Marruecos tras vencer este martes a Noruega en un partido en el que mostraron una gran solidez y solidaridad defensiva.

Pronto se le ponía cuesta arriba el partido a Ecuador, que se encontró con un penalti en contra en el minuto 6, después de una entrada a destiempo de Ammy Flores sobre la noruega Christina Herseth. La propia Herseth tomó la responsabilidad desde los 11 metros, pero su intento fue repelido por la guardameta ecuatoriana María Rodríguez.

Continuó insistente Noruega, que no acababa de definir las ocasiones de las que disponía. En el minuto 27, Sigrid Gamst dispuso de un mano a mano ante Rodríguez, pero su disparo se marchó fuera. Sólo un minuto después, la delantera ecuatoriana Emily Guerra aprovechó para pescar un balón en el área tras una gran jugada por banda izquierda de su compañera Emily Vargas para hacer el 0-1.

Con poca fortuna, la noruega Ebba Niss trató de despejar el tiro, pero acabó introduciéndolo por error en su propia portería. Desde ahí, Ecuador continuó con su plan, metido atrás y tratando de mostrarse sólida ante los intentos nórdicos.

Siguió aguerrido y compacto Ecuador, que en el minuto 74 asestaría un golpe definitvo al partido por medio de Maite Zambrano, que remató a la red un córner desde la banda derecha para poner el 2-0 final y sumar los primeros tres puntos de la ‘Tri’ en el campeonato. EFE

