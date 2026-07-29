0-3. Estados Unidos golea y mantiene paso perfecto en sub-20 de la Concacaf

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3 minutos

Puebla (México), 28 jul (EFE).- La selección de Estados Unidos demostró su jerarquía este martes con su goleada por 0-3 sobre El Salvador en partido de la segunda jornada del grupo B del torneo sub-20 de la Concacaf que se desarrolla en Puebla, al oriente de México.

Los tantos del triunfo los marcaron Dino Klapija y Rubén Ramos, ambos de penalti, y Christopher Cupps.

Fue el segundo triunfo de los estadounidenses en el certamen que les permitió mantenerse como líder del grupo A con seis puntos, por encima de Cuba y Haití, que tienen tres y El Salvador, que aún no suma.

El equipo estadounidense tomó el control del partido desde el inicio gracias a la velocidad de Dino Klapija, quien fue una pesadilla para la defensa rival.

Estados Unidos abrió el marcador gracias a un penalti que convirtió Klapija, que se marcó debido a una falta del guardameta Oliver Alegría sobre el propio número nueve, quien ya lo había eludido para tirar a gol.

El conjunto salvadoreño se salvó del segundo en la última jugada del primer tiempo, en un disparo desde fuera del área de Colin Guske que se estrelló en el poste derecho del arco.

En la segunda mitad de nuevo un error en la defensiva de El Salvador abrió el camino para el segundo tanto rival. Guatemala llegó tarde a la marca y derribó a Contreras dentro del área, falta que se señaló como penal, que ejecutó Rubén Ramos a la izquierda de Alegría para el 0-2 al 61.

Con el rival entregado llegó el 0-3 en el minuto 89 en una jugada a balón parado que se ejecutó con centro pasado y luego de un par de rebotes Christopher Cupps empujó el balón a la red.

– Ficha técnica:

0. El Salvador: Oliver Alegría; Hugo Aguilar, Gabriel Arnold, Jonathan López, Alexander White (E. Guardado, m.56), Diego Peña; William Cabrera (J. Roque, m.66), Luis Tobar (W. Díaz, m.81), José Guatemala, Jonathan Aguirre; Christian Coreas (U Miranda, m.66).

Seleccionador: Erick Prado.

3. Estados Unidos: Kayne Rizvanovich; Tristan Brown, Brandon Dayes, Chris Applewhite, Christopher Cupps; Alex Shaw (J. Mussenden, m.69), Colin Guske, A. Shaw, Jaidyn Contreras (J. Torquato, m.81), Rubén Ramos (X. Oyharçabal, m.81), Nimfasha Berchimas (D. Vanney, m.19); Dino Klapija.

Seleccionador: Gonzalo Segares.

Goles: 0-1, m.35: D. Klapija. 0-2, m.61: R. Ramos. 0-3, m.89: C. Cupps.

Arbitro: Félix Mojica, de Nicaragua. Por El Salvador amonestó a White, Peña y Aguilar; por Estados Unidos a Shaw.

Incidencias: Juego de la segunda jornada del Grupo A del torneo sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, disputado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla. EFE

as/gb/car