0-4. Ecuador cae goleada ante China y deberá esperar para saber si accede a octavos

1 minuto

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- La selección ecuatoriana femenina sub 17 deberá esperar para saber si finalmente disputará los octavos de final del Mundial que se disputa en Marruecos como uno de los mejores cuatro terceros, tras caer este viernes por 0-4 ante China.

Un contundente marcador que acabó con las posibilidades del conjunto ecuatoriano de lograr el billete directo para la siguiente ronda con el que las de Víctor Odrobo habían soñado tras imponerse el pasado martes por 0-2 a Noruega.

Sueño del que China apenas tardó cuarto de hora en despertar a las jugadoras ecuatorianas, el tiempo que tardó el equipo asiático en ponerse con una ventaja de dos tantos en el marcador (0-2) con los goles de Xinyi Zhou y Yijie Zeng.

Resultado que no aplacó la voracidad de China que antes de llegar al descanso sumó dos goles más, obra de Ruilin Chen y Yu Song, en dos acciones a balón parado que desvelaron los problemas de defensivos de la selección ecuatoriana.

No obstante, Ecuador, que accedió a la cita mundalista tras concluir tercera en el Sudamericano sub 17 disputado el pasado mes de mayo en Colombia, aún tiene opciones de acceder a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros.

Una posibilidad para la que el conjunto ecuatoriano, que suma tres puntos y una diferencia de goles de -5, deberá esperar a mañana sábado cuando se dispute la última jornada de la fase de grupos.EFE

jv/jl