0-4. Escocia golea a Bolivia a 8 días de debutar contra Haití en el Mundial

3 minutos

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- La selección de Escocia goleó por 0-4 a la de Bolivia en su última prueba antes de emprender su participación en el Mundial de 2026, en un encuentro amistoso jugado este sábado en Nueva Jersey.

The Tartan Army debutará en la edición 23 del Mundial este 14 de junio contra Haití en Boston.

Lawrence Shankland abrió el marcador en el minuto 5, Scott McTominay amplió la cuenta en el 23 y Ché Adams sentenció el resultado con un doblete en los minutos 30 y 45.

Escocia está emparejada en el grupo C con Brasil, Marruecos y Haití y debutará el 13 de junio ante esta última selección.

El plantel de Steve Clarke abrió el marcador en el minuto cinco, con una llegada por la izquierda del capitán Andy Robertson, que hizo un pase para que Shankland anote de cabeza.

En el minuto 19, Adams probó un disparo largo que salió desviado, para fortuna del guardameta boliviano Guillermo Viscarra.

El Ejército del Tartán amplió la ventaja en el minuto 23, con un disparo del centrocampista del Nápoli italiano que dejó sorprendida a la defensa boliviana, tras una asistencia de Shankland.

Siete minutos después, Ben Gannon-Doak se acercó por la banda derecha y conectó con Adams, quien marcó la tercera conquista escocesa.

Cerca del final de la primera mitad, Adams nuevamente anotó ante una Bolivia desconocida y que apenas pudo acercarse al arco de Angus Gunn.

Escocia bajó un poco la intensidad en el segundo tiempo, mientras que el plantel de Óscar Villegas mostró algo más de reacción, aunque sin terminar de encontrar el camino al gol.

Los europeos pudieron anotar al menos un par más de veces, pero Viscarra salvó a Bolivia de una goleada aun más amplia.

Por su parte, la Verde, que quedó en el camino a la Copa del Mundo en la repesca en marzo, tendrá un amistoso más el próximo 10 de junio con la mundialista Argelia en Kansas, EE.UU.

– Ficha técnica:

0. Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales (m.65, Leonardo Zabala), Roberto Carlos Fernández, Yomar Rocha (m.46, Lucas Macazaga); Ervin Vaca (m.87, Oscar López), Gabriel Villamil (m.65, Marcelo Torrez), Robson Matheus (m.80, Nabil Nacif), Moisés Paniagua (m.46, Guillermo Centella), Miguel Terceros (m.87, Leonardo Viviani); y Daniel Ribera (m.46, Carlos Melgar).

Seleccionador: Óscar Villegas.

4. Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey (m.64, Anthony Ralston), Grant Hanley (m.79, Dominic Hyam), Jack Hendry (m.79, John Souttar), Andy Robertson (m.46, Kieran Tierney); Ben Gannon-Doak (m.64, Findlay Curtis), Lewis Ferguson (m.79, Tyler Fletcher), Scott McTominay (m.70, Kenny McLean), Ryan Christie (m.46, John McGinn); Lawrence Shankland (m.62, George Hirst) y Ché Adams (m.62, Ross Stewart).

Seleccionador: Steve Clarke.

Goles: 0-1, m.5: Lawrence Shankland. 0-2, m.23: Scott McTominay.0-3, m.30: Ché Adams. 0-4, m.45: Adams.

Árbitro: Fueron amonestados Fernández, Terceros, Melgar y Ralston.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.). EFE

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