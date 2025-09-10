0.1- Matías Galarza prolonga la fiesta de Paraguay y Perú se despide en depresión
Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Un gol de Matías Galarza a los 78 minutos extendió este martes la fiesta de Paraguay por su clasificación al noveno Mundial de su historia y puso fin a su campaña en las eliminatorias sudamericanas con un triunfo a domicilio por 0-1 en Lima, que dejó a Perú en depresión.
La Albirroja, terminó en el sexto puesto, con el último pasaje directo al Mundial que acogerán Estados Unidos, Canadá y México y 28 puntos en las alforjas.
La selección peruana, en una de sus peores presentaciones en la lucha por un cupo mundialista, terminó en el noveno y penúltimo puesto con apenas 12 puntos de 54 posibles. EFE
