1-0. Arabia Saudí vence a Uruguay al cabo del primer tiempo

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- Arabia Saudí sorprende a Uruguay al cabo del primer tiempo y le gana por 1-0 en el partido que este lunes cierra la primera fecha del Grupo H en el Mundial 2026 en el estadio Hard Rock de Miami.

El único gol del encuentro hasta el momento lo marcó el defensa Al Amri a los 41 minutos con un potente disparo después de un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera.

El partido produjo emociones solo en los últimos diez minutos de juego porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

Esto, al final , le costó a Uruguay irse perdedor a los vestuarios. EFE

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