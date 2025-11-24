1-0. Carabobo se corona campeón del Clausura venezolano tras vencer a Puerto Cabello

Caracas, 23 nov (EFE).- El club Carabobo, con un golazo del delantero José Riasco, derrotó este domingo a Puerto Cabello y se coronó campeón del Torneo Clausura, por lo que se enfrentará ahora a la Universidad Central de Venezuela (UCV) por el título de la liga local.

Otra de las figuras del encuentro fue el delantero colombiano Flabián Londoño, quien tuvo varias ocasiones de gol durante el primer tiempo. Una de las acciones en las que participó el ariete cafetero terminó envuelta en polémica, luego de que el árbitro le marcara un penalti, una decisión finalmente revertida por el VAR.

Londoño tuvo otra oportunidad al minuto 45+4, cuando recibió de pecho y ejecutó una chilena que pasó a centímetros del arco contrario. El primer tiempo terminó con el marcador en cero.

Sin embargo, en la segunda mitad, el juvenil Riasco ingresó desde el banco de suplentes y, tras una jugada de recuperación, ejecutó un disparo al ángulo que batió al portero de Puerto Cabello, Luis Romero.

De esta manera, el equipo que dirige el técnico venezolano Daniel Farías superó a su vecino, Puerto Cabello.

La victoria dio una nueva oportunidad al Granate -campeón del Torneo Apertura 2024- de optar por un título del campeonato venezolano ante la UCV, luego de perder el año pasado la gran final contra el Deportivo Táchira.

Para 2026, los ganadores del Apertura y Clausura 2025 clasificaron de forma directa a la Copa Libertadores, mientras que los subcampeones irán a la Copa Sudamericana. EFE

