1-0. Costa Rica cae frente a Senegal y se la jugará en la última jornada

1 minuto

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La selección de fútbol de Costa Rica perdió este jueves 1-0 ante Senegal en el Mundial sub-17 masculino que se disputa en Catar y apurará sus opciones para pasar a dieciseisavos ante Croacia, líder del grupo C.

Los costarricenses cayeron con un solitario gol de Alwaly Cámara en el minuto 8 y redujeron mucho sus opciones de alcanzar las eliminatorias de manera directa.

El equipo ‘tico’ suma sólo un punto en todo el campeonato y disputará la última jornada partiendo como tercero, ante una Croacia que es líder con 4 puntos, sin ninguna derrota. EFE

