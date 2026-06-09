1-0. El Junior aguanta en Medellín y se corona bicampeón de la liga colombiana

3 minutos

(Corrige día en el lead. Bien lunes)

Medellín (Colombia), 8 jun (EFE).- El Junior se coronó este lunes bicampeón de la liga colombiana a pesar de caer 1-0 con Atlético Nacional en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura, pues ganó 3-0 el encuentro de ida y resistió la arremetida de su rival en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El gol del creativo Edwin Cardona no evitó que el conjunto barranquillero celebrara su decimosegundo título de liga colombiana, el segundo consecutivo tras haber ganado la final del Torneo Finalización al Deportes Tolima en diciembre pasado.

Los anfitriones, sabiendo la cumbre que debían escalar si querían ser campeones, salieron a buscar el gol con todo, pero se encontraron con una defensa muy organizada, liderada por los centrales Jermein Peña y Daniel Rivera, que se hicieron imparables en los primeros minutos y mantuvieron el nivel durante los 90 minutos.

Sin embargo, la presión local le permitió al local empezar a abrir espacios y tuvo la primera clara al minuto 20, en un mano a mano en el que el portero uruguayo Mauro Silveira le atajó el remate al lateral Andrés Román.

El Atlético Nacional siguió atacando y estrelló dos balones en los palos con remates del lateral argentino Milton Casco y del goleador Alfredo Morelos, así como fue anulado un gol a Román por fuera de lugar.

En la segunda etapa, el entrenador local, Diego Arias, envió a la cancha al veterano Cardona, que abrió el marcador al 56 tras culminar una gran jugada colectiva en la que participaron Morelos y el extremo Andrés Sarmiento, que sirvió la asistencia con un centro para que el creativo celebrara el descuento la serie con un remate de primera.

Los verdolagas siguieron atacando y consiguieron un penalti cuando el portero Silveira, en una mala salida, le pegó un rodillazo a Morelos y el juez Carlos Betancur pitó falta, tras revisar el VAR.

Sin embargo, Morelos fue el encargado de cobrar y sacó un remate desviado, que los jugadores del Junior celebraron como un gol porque, además, fue un baldado de agua fría para un rival que los tenía acorralados.

Al final, los locales no pudieron anotar más goles y el Junior celebró un título que ganó en la ida con los dos goles de Luis Fernando Muriel y el tanto del extremo Bryan Castrillón.

El partido terminó con un enfrentamiento por el que el árbitro expulsó a los centrocampistas Juan Manuel Zapata, de Atlético Nacional, y Jesús Rivas, del Junior, tras lo cual los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias celebraron a rabiar el título.

– Ficha técnica:

1. Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román (m.72, Cristian Arango), César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe (m.72, Juan Manuel Zapata), Juan Manuel Rengifo (m.66, Marlos Moreno); Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez (m.46, Edwin Cardona) y Alfredo Morelos (m.84, Dairon Asprilla).

Entrenador: Diego Arias.

0. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.90+4, Teófilo Gutiérrez), Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento (m.45, Jesús Rivas); Cristian Barrios (m.45, Edwin Herrera), Bryan Castrillón (m.69, Joel Canchimbo) y Luis Fernando Muriel (m.54, Guillermo Paiva).

Seleccionador: Alfredo Arias.

Gol: 1-0, m.56: Edwin Cardona.

Árbitro: Carlos Betancur. Amonestó a Juan David Ríos, Jhonier Guerrero y Marlos Moreno. Expulsó a Juan Manuel Zapata y Jesús Rivas.

Incidencias: partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de Colombia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. EFE

jga/laa

(foto)