1-0. Gonçalo Ramos, centenario y salvador

3 minutos

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El portugués Gonçalo Ramos, uno de los últimos recursos de los que tiró Luis Enrique para desatascar al París Saint Germain ante el Niza, fue la solución en el Parque de los Príncipes y marcó, en el tiempo añadido, a última hora, el gol del triunfo del campeón en su partido número 100 con la camiseta parisina.

Fue de forma agónica, cuando el París Saint Germain estaba volcado y había acorralado al Niza. Un centro al área del georgiano Kvicha Kvaratskhelia y la cabeza de Ramos, certera, imposible para el meta Yehvann Diouf.

Porque hasta ese momento el París Saint Germain, que el martes recibe al Bayern Múnich en la Liga de Campeones, se había mostrado inoperante, en esa versión espesa que le había llevado a ganar sólo uno de los cuatro últimos encuentros de la Ligue 1, con otros tres empates. Solo había podido ganar al Brest (0-3). Previamente igualó contra el Lille y el Estrasburgo y después empató frente el Lorient. Con el Niza, que llegó con cuatro triunfos seguidos, estuvo a punto de sufrir otro traspiés y poner en riesgo su liderato.

Lo solucionó Ramos que saló al campo en el minuto 72, en el lugar de Senny Mayulu. A la vez que Ousmane Dembele, medida de urgencia del preparador español que ya no gana, de momento, con la soltura de otras veces.

La reaparición de Fabian Ruiz, que salió en la segunda parte, fue la otra gran noticia de este sábado del PSG y que frustró al final las expectativas de sus perseguidores: Mónaco, Marsella, Estrasburgo, Lyon y Lens están al acecho.

Pero otra vez careció de soluciones ante el orden del Niza, en puertas de la zona europea de la competición. Supo como maniatar al PSG que dominó pero sin las ocasiones habituales. Sin Desiré Doue, lesionado, no tuvo excesiva frescura el conjunto de Luis Enrique que poco a poco agrandó su dominio. A las ocasiones de Bradley Barcola y Achraf Hakimi de la primera parte se sumaron después las de joao Neves y Vitinha, desde lejos.

Fue la entrada de Ramos lo que fue decisivo. El luso, partido cien. Tiro al palo en el 80, en su primera ocasión, y gol salvador en el añadido. En la última acción. Para rescatar al París Saint GErmain y salvar su liderato.

— Ficha técnica:

1 – París Saint Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, william Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery (Ousmane Dembele, m.72), Vitinha, Joao Neves (Fabian Ruiz, m.66); Kvicha Kvaratskhelia, Brdley Barcola (Kang In Lee, m.66) y Senny Mayulu (Gonçalo Ramos, m.72).

0 – Niza: Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Abdulay Juma Bah, Kojo Peprah Oppong; Ali Abdi (Jeremie Boga, m.72), Hichem Boudaoui, Tom Louchet (Salis Abdul Samed, m.84), Melvin Bard; Morgan Sanson Charles Vanhoutte,m.71), Tiago Gouveia e Isak Jansson (Sofiane Diop, m.46).

Gol: 1-0, m.95: Gonçalo Ramos

Árbitro: Francois Letexier. Mostró tarjeta amarilla a Abdulay Juma Bah, del Niza y a Illia Zabarnyi, Kvicha Kvaratskhelia y Kang In Lee, del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París. EFE

apa/arh