1-0. Lanús busca el segundo título 12 años después

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Rodrigo Castillo selló en el minuto 62 el gol que ha bastado a Lanús para derrotar por 1-0 a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, 12 años después de la conquista de su primer título.

Lanús disputará la final, este 22 de noviembre en Asunción, contra Atlético Mineiro, que el martes venció por 3-1 a Independiente del Valle y dominó la serie con un global de 4-2.

Rodrigo Castillo fue el héroe del Granate en las semifinales pues una semana atrás fue el doblete en el partido de ida que terminó 2-2 en la capital chilena.

El partido en la cancha de Lanús terminó con bronca para la U, campeón de la Sudamericana en 2011.

Lanús, que también fue subcampeón del torneo en 2020, busca el el octavo título en su historia. Atesora cinco nacionales (Primera División 2007 y 2016, Copa Bicentenario 2016, Supercopa Argentina 2016 y Copa Juan Domingo Perón 1955) y dos internacionales (Copa Sudamericana 2013 y Copa Conmebol 1996).

El partido fue a pura tensión y una dura entrada de Agustín Cardozo sobre la rodilla de Javier Altamirano con apenas 4 minutos terminó con una tarjeta amarilla determinada por el juez Alexis Herrera y refrendada por el VAR, a cargo de Ángel Arteaga.

En el minuto 11 llegó otra polémica cuando o Castillo controló de pecho un pelotazo largo de Carlos Izquierdoz, para que luego Eduardo Salvio le sirva a Marcelino Moreno para definir ante Gabriel Castellón.

Pero el VAR echó por tierra la decisión inicial del árbitro Alexis Herrera.

Castillo tuvo una oportunidad en el minuto 30 con un remate que se fue desviado en la última posibilidad antes del descanso.

En el segundo tiempo, Universidad de Chile sufrió con un remate del propio Castillo que se desvió cuando tenía destino de red y en el minuto 51 la visita depositó en la portería del Granate un remate cruzado de Felipe Salomini tras un grosero error del portero Nahuel Losada en la salida.

De nuevo el VAR anuló la jugada.

Lanús capitalizó esa alerta y en el minuto 62 un contragolpe administrado por Marcelino Moreno derivó en un pase en contragolpe para Castillo que, luego de eludir en velocidad al portero Gabriel Calderón, empujó el balón al fondo de la red.

El reclamo del equipo visitante por una mano de Eduardo Salvio en el comienzo de la acción no fue considerado por Ángel Arteaga, que acompañó la determinación de Herrera en la validación del tanto.

La recta final del partido fue con una Universidad de Chile con intentos pero sin claridad y un Lanús que apostó al contragolpe pero careció del tiro final para sentenciar la historia con el segundo gol.

En la final, Lanús volverá a ver las caras con el ‘Galo’ por quinta vez: todas las anteriores oportunidades fueron en finales, con un balance favorable a los brasileños con tres victorias y un empate. Los de Belo Horizonte se quedaron con la Copa Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014.

– Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (m.93, Ezequiel Muñoz), Agustín Cardozo; Eduardo Salvio (m.82, Franco Watson), Marcelino Moreno (m.85, Alexis Canelo), Ramiro Carrera (m.82, Armando Méndez) y Rodrigo Castillo (m.85, Walter Bou).

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Matías Zaldivia, Franco Calderón (m.90, Rodrigo Contreras), Felipe Salomoni (m.70, Matías Sepúlveda); Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio; Maximiliano Guerrero (m.75, Leandro Fernández) y Nicolás Guerra.

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Gol: 1-0, m.62: Rodrigo Castillo.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera expulsó a Matías Zaldivia (m.98) y amonestó a Agustín Cardozo, Lautaro Acosta, Fabián Hormazábal y Leandro Fernández.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires. EFE

