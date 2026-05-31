1-0. México vence a Australia y calienta motores rumbo al Mundial

3 minutos

Mikaela Viqueira

Pasadena (EE.UU.), 30 may (EFE).- Un cabezazo de Johan Vásquez le otorgó este sábado la victoria a la selección mexicana por 1-0 sobre la de Australia en el estadio Rose Bowl de Pasadena (California) en un ensayo que sirvió de laboratorio al entrenador Javier Aguirre de cara al Mundial que comienza el 11 de junio.

El Tri marcó el gol del partido en el minuto 28 a la salida de un córner que capitalizó de cabeza Johan Vásquez.

Esta anotación hizo justicia la superioridad de los mexicanos en el terreno, ya que apenas unos minutos antes, un cabezazo de Alexis Vega obligó a Mathew Ryan a emplearse a fondo para despejar el peligro.

Tras inaugurar la pizarra, el conjunto de Aguirre generó múltiples ocasiones de peligro que forzaron el repliegue de la zaga de Australia, llamando a la puerta rival con una insistencia que maniató al rival.

A punto estuvo de reflejarse el 2-0 en el minuto 32 mediante otra acción de estrategia, donde Guillermo Martínez sacó un remate directo que el arquero rival logró contener.

El dominio de la selección mexicana durante la primera parte quedó, de hecho, reflejado en las estadísticas ofensivas, en las que triplicaron en remates a la formación de Australia (6-2).

A la vuelta de los vestuarios, los de Oceanía buscaron el empate con un disparo a bocajarro que atajó Rangel con severa precisión, desactivando la oportunidad más peligrosa del conjunto de los Socceroos.

Por su parte, los mexicanos acariciaron nuevamente el gol en el minuto 75, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Aguirre aprovechó tras el descanso para dosificar al equipo, transitando de unos 45 minutos centrados en la posesión y el juego interior a una segunda mitad de despliegue físico.

De hecho, el seleccionador quiso poner a prueba a varias de sus principales figuras que se encuentra en su fase final de recuperación, como Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y Santiago Giménez, antes de definir la lista de convocados azteca para el Mundial.

Este amistoso se prestó como un ensayo de cara al próximo enfrentamiento del 4 de junio contra Serbia, la última prueba de fuego para el conjunto mexicano antes de su debut el 10 de junio, cuando protagonizará el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica en su papel de anfitrión.

– Ficha técnica:

1. México: Raúl Rangel (m.46, Guillermo Ochoa); Edson Álvarez (m.60, César Montes), Johan Vásquez (m.74, Jesús Gómez), Luis Francisco Romo Barrón (m.74, Obed Vargas), Álvaro Fidalgo (m.60, Gilberto Mora); Luis Chávez (m.60, Erik Lira), Jorge Sánchez (m.46, Israel Reyes), Alexis Vega (m.60, Julián Quiñones), Orbelín Pineda (m.46, César Huerta); Mateo Chávez García (m.60, Jesús Gallardo) y Guillermo Martínez (m.46, Santiago Giménez).

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Australia: Mathew Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington (m.90, Cameron Burgess), Mathew Leckie (m.67, Ajdin Hrustic); Connor Metcalfe (m.67, Nishan Velupillay), Aiden O’Neill (m.67, Paul Onok-Engstler), Jackson Irvine (m.90, Awer Mabil), Jordan Bos (m.80, Aziz Behich); Mohamed Toure (m.80, Nestory Irankunda) y Jacob Italiano (m.67, Kai Trewin).

Seleccionador. Tony Popovic.

Gol: 1-0, m.28: Johan Vásquez.

Árbitro: Rubiel Vázquez. Amonestó a Jacob Italiano, de Australia; y a César Huerta, de México.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en el estado de California, con capacidad para 89.000 personas. EFE

mvg/hbr

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