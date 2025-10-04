The Swiss voice in the world since 1935
1-0. Mora clasifica a México en un grupo dominado por Marruecos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Valparaíso, 5 oct (EFE).- La selección sub-20 de México se clasificó este sábado a los octavos de final del Mundial como segunda del Grupo C, que lideró Marruecos, y se enfrentará al equipo anfitrión Chile.

Un gol de penalti de Gilberto Mora en el minuto 51 selló el partido de la tercera y última jornada del grupo jugado en Valparaíso.

Marruecos jugó con la tranquilidad que le daba saber que ya estaba clasificada, y México, con más necesidad, hizo lo necesario para sellar su visado.

En el minuto 30, Mateo Levy perdió el conocimiento tras chocar con Naim Byar en una jugada a balón parado en la que el jugador mexicano salió en una camilla y con el cuello inmovilizado.

Durante la primera mitad la selección azteca llevó el peso de la posesión, pero fueron los africanos quienes contaron con las ocasiones, dando sensación de peligro cada vez que se asomaban por el área de Ochoa.

La oportunidad más clara para México fue un intento de remate de Levy a centro de César Bustos que el guardameta Gomis bloqueó excelentemente y para Marruecos un remate a bocajarro de Majni tras una jugada a balón parado en la que Ochoa no está acertado y deja el balón muerto, pero el disparo del delantero marroquí se estrelló contra los defensores aztecas.

En la segunda mitad México aumentó el ritmo en busca de un gol que le diera el pase como segunda de grupo y lo encontró en el minuto 51 a través de un penalti.

Gilberto Mora completó su tercer gol en el torneo.

Marruecos dosificó sus energías y poco hizo en ataque para buscar el empate. México intentó aumentar su ventaja, pero no encontró situaciones claras, pese a manejar la posesión.

Marruecos y México firmaron de esta manera un resultado que servía a las dos para pasar a octavos sin tener que mirar lo que sucediera en otros grupos y dieron la sorpresa en un grupo de la muerte en el que España fue tercera y Brasil cuarta con un solo punto. EFE

