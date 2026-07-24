1-0. Olimpia conquista la Supercopa de Honduras tras imponerse al campeón Motagua

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Tegucigalpa, 23 jul (EFE).- El Olimpia conquistó este jueves la Supercopa del fútbol de Honduras al derrotar por 1-0 al Motagua, actual campeón de la liga profesional, en un clásico capitalino marcado además por el duelo táctico de sus entrenadores, el uruguayo Eduardo Espinel y el español Javier López.

Un solitario gol del delantero Jorge Benguché, al minuto 54, le dio el triunfo al Olimpia, el club más laureado de Honduras, con 40 títulos en su historia, que amplió su palmarés con el primer trofeo de la temporada.

El encuentro, disputado en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, fue equilibrado durante la primera mitad, con ambos equipos mostrando intensidad y cautela en un duelo en el que predominó la lucha en el centro del campo y escasearon las ocasiones claras de gol.

Pero el tanto de Benguché al inicio del segundo tiempo cambió el desarrollo del clásico. El Olimpia ganó confianza, asumió mayor control del juego y administró la ventaja ante un Motagua que adelantó sus líneas en la recta final en busca del empate.

Las ‘Águilas’ del Motagua presionaron en los últimos minutos, pero no lograron encontrar la precisión necesaria para superar la defensa de los ‘Leones’ del Olimpia, que terminaron celebrando un nuevo título ante su vecino y eterno rival.

Con la conquista de la Supercopa, el Olimpia, considerado uno de los ‘cuatro grandes’ del fútbol hondureño junto al Motagua, Marathón y Real España, inicia la campaña con un nuevo trofeo y apunta al torneo Apertura, cuya primera jornada se disputará a partir del 31 de julio con la participación de doce equipos. EFE

ac/laa