1-0. Olvera mantiene vivo el sueño de México en el Mundial

Olvera mantiene vivo el sueño de México en el Mundial

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La selección de México venció este viernes por 1-0 a Costa de Marfil gracias a un cabezazo del defensa Ian Fernando Olvera para continuar con opciones de clasificación directas a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar.

Ambas selecciones dispusieron de buenas ocasiones en la primera mitad, pero ninguna estuvo precisa en los metros finales.

Tras la reanudación, Costa de Marfil amenazó una y otra vez el área mexicana, pero fue incapaz de resolver. En el minuto 74, México sacó provecho a su única oportunidad clara a balón parado con una falta lateral de Gael García y marcó gracias a un inapelable cabezazo de Olvera.

Los africanos continuaron insistiendo pero volvieron a pecar de imprecisión y terminaron sin sumar aún en el torneo. Por su parte, México se coloca tercera del grupo F con 4 puntos, y se jugara buena parte de sus posibilidades para pasar de manera directa a las eliminatorias ante Suiza en la última jornada. EFE

