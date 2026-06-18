The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

1-0. Panamá pierde en el tiempo añadido ante Ghana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Toronto (Canadá), 17 jun (EFE).- La selección de Panamá perdió este miércoles en el quinto minuto del tiempo agregado del segundo periodo ante Ghana, que celebró el triunfo gracias a una anotación del centrocampista de 20 años Caleb Yirenkyi, en el debut de ambas en el Grupo L del Mundial 2026.

En Toronto, Canadá, los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen fueron los que más insistieron en ataque, en un partido que les dejó el sinsabor de no concretar, mientras los ghaneses, del técnico portugués Carlos Queiroz, no tuvieron problemas para controlarlos.

En la segunda jornada del Grupo L, Panamá se medirá con Croacia y Ghana se enfrentará con Inglaterra el próximo 23 de junio. EFE

sd/car/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR