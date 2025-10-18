1-0. Un gol de Óscar Perea a los dos minutos da a Colombia el bronce en el Mundial sub-20

María José Rey

Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- Colombia se impuso a Francia este sábado por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago con un gol a los 2 minutos marcado por el delantero del Estrasburgo Óscar Perea para quedarse con el tercer pusto del Mundial Sub-20 en Chile y conseguir su segundo podio en la historia de este certamen.

Los cafeteros igualan así la posición que el país obtuvo en la edición de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, cuando el equipo estaba dirigido por Reinaldo Rueda. Los franceses, por su parte, volvieron a quedar cuartos en esta competición, como en 2011, cuando el torneo se disputó en Colombia.

Perea anotó el 1-0 gracias a su presión en el área con la que logró rematar de zurda una pelota que le filtró el volante del Ríonegro Águilas Royner Benítez antes de caer al borde del área por una falta.

El jugador del Estrasburgo francés volvió a ser importante para los cafeteros, como en la fase de grupos del torneo cuando el goleador de Millonarios Ney Villarreal estaba en el banco, y él tomó la responsabilidad para darle el primer triunfo a su país con un gol ante Arabia Saudí.

Colombia salió fuerte, intensa y creativa con Villarreal intentando alguna bicicleta, pero sobre todo firme atrás ante una Francia lacónica que se lo tomó con calma, confiando en la capacidad que mostró en este certamen en el que resolvió partidos en el segundo tiempo.

En el momento en que la Tricolor amainó en su combatividad, el mediocampista del Lens Fode Sylla y el ariete del Nantes Moustapha Dabo intentaron fusilar al meta Jordan García del Fortaleza colombiano sobre los 22 minutos del encuentro.

El entrenador francés Bernard Diomede pidió, sobre el final del primer tiempo, un penalti por la caída en el área del central y capitán Elyaz Zidane, pero el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no lo concedió.

Colombia comenzó el segundo tiempo adaptada al vals que bailaban ‘Les Bleus’, adormitada con apenas unos chispazos, frente a un rival que quería en velocidad cambiar el compás y sorprender en el área con el empate.

Benítez tuvo el segundo gol solo frente al arco, pero su remate se fue desviado por encima del travesaño, en una repetición de la falta de contundencia frente al arco que dejó a los cafeteros sin final frente a Argentina.

El árbitro somalí fue desafiado por el entrenador César Torres, en el minuto 82, ante un penal que sancionó por la caída del delantero francés Lucas Michal en el área, y tras revisar se retractó en su decisión.

Colombia mantuvo el triunfo en un duelo en el que Villarreal, que se perdió la semifinal por suspensión de tarjetas, hizo pocos méritos para pelear por el liderato de artilleros del torneo y se quedó con cinco dianas.

Francia se gastó todas sus posibilidades al final, pidiendo una revisión de penal y con una pelota estrellada en el travesaño en el último minuto.

– Ficha técnica:

1. Colombia: Jordan García; Julián Bazán (m.45, Luis Miguel Landazuri), Simón García, Yeimar Mosquera (m.45, Weimar Palacios); Carlos Sarabia, Juan Arizala, Kener González (m.73, Elkin Rivero), Joel Romero (m.80, José Antonio Cavadía), Royner Benítez (m.66, Emilio Artistizábal), Óscar Perea; Néiser Villarreal.

Seleccionador: César Torres.

0. Francia: Justin Bengui Joao; Gady-Pierre Beyuku, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Anthony Bermont (m.78, Noham Kamara); Ilane Touré, Andrea Le Borgne, Fodé Sylla (m.37, Mayssam Benama; Moustapha Dabo, Tadjidine Mmadi (m.65, Gabin Bernardeau), Djylian Nguessan (m.62, Lucas Michal).

Seleccionador: Bernard Diomede.

Goles: 1-0, m.2, Óscar Perea.

Árbitro: El somalí Omar Abdulkadir Artan amonestó a los colombianos Joel Romero, Julián Bazán, Elkin Rivero y a los franceses Andrea Le Borgne, Tadjidine Mmadi.

Incidencias: Partido correspondiente al tercer puesto de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, disputado en el Estadio Nacional de Santiago. EFE

