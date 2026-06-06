1-1. Argentina empató con Perú y clasificó al Mundial pero resignó el liderato

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Buenos Aires, 5 jun (EFE).- La Selección Argentina empató esta noche 1-1 con su par de Perú en la octava y penúltima jornada de la Conmebol Liga de las Naciones, clasificó al Mundial de Brasil del año próximo pero resignó el liderato de la clasificación de este torneo a manos de Colombia.

La juvenil Mercedes Diz, en el minuto 74, abrió la cuenta para las locales en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, y Cherrie Cox, en el 84, estableció el resultado definitivo para un encuentro donde ambos equipos terminaron con diez jugadoras por las respectivas expulsiones de Catalina Roggerone (m.28) y Gabriela García (m.45+4).

De esta manera, el conjunto dirigido por Germán Portanova aseguró su quinta participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en las ediciones de 2003, 2007, 2019 y 2023.

El encuentro fue intenso desde el primer minuto en la húmeda noche bonaerense con Argentina protagonista en busca de un triunfo que le garantice el pasaporte mundialista pero que también le permita llegar a la última jornada como líder de la clasificación.

Sin embargo en el minuto 28 Catalina Roggerone quedó mal posicionada en defensa y tras una falta de último recurso recibió la roja de parte de la árbitra paraguaya Zulma Quiñonez.

Perú siguió parada de contragolpe y Argentina tenía el control del balón pero no tenía profundidad hasta que en la última jugada del primer tiempo Gabriela García recibió la segunda tarjeta amarilla y niveló la cantidad de jugadoras de cada lado.

Luego de dos palos y un travesaño, más dos muy buenas intervenciones de la portera peruana Mia Shalit, en el minuto 74 llegó el gol de las locales con un potente remate de la ingresada juvenil Mercedes Diz que se metió en el ángulo superior derecho.

Luego de esta apertura del marcador, a la propia Diz le anularon su segundo tanto por una clara posición adelantada y Shalit tapó una buena llegada de Florencia Bonsegundo.

En la recta final del encuentro, más precisamente en el minuto 84 un contragolpe encontró a la carrera a la ingresada Cherrie Cox que sacó un remate cruzado al pisar el área que se le escurrió entre las piernas a la portera Lara Esponda y sentenció el empate en el tanteador.

Tras este resultado, Argentina quedó con 15 unidades, dos detrás del líder Colombia -ambos con pasaje mundialista asegurado- y deberá en la última jornada visitar a Ecuador, mientras que Perú quedó con ocho puntos y depende de una combinación de resultados con triunfo de local ante Bolivia incluido para aspirar a la última plaza de repesca mundialista.

– Ficha técnica:

1. Argentina: Lara Esponda; Eliana Stábile (m.46, Milangros Martín), Sophia Braun, Daiana Roggerone, Milagros Martín; Sofía Domínguez (m.80, Vanina Preininger); Florencia Bonsegundo, Daiana Falfán, Dalila Ippolito (m.80, Justina Morcillo); Agostina Holzheier, Paulina Gramaglia (m.54, Mercedes Dic) y Maricel Pereyra (m.70, Francisca Altgelt). Entrenador: Germán Portanova.

1. Perú: Mia Shalit; Luana Chamochumbi (m.81, María Espejo), Mía León, Grace Cagnina y Gabriela García; Khloe Olano (m.67, Sandra Arévalo), Andrea Thorisson, Valerie Gherson y Claudia Dominguez (m.57, Melany Mondaca); Alesia Garcia (m.81, Luz Campoverde) y Raquel Bilcape (m.67, Cherrie Cox). Entrenador: Antonio Spinelli.

Goles: 1-0, m.74: Mercedes Diz. 1-1, m.84: Cherrie Cox.

Árbitra: La paraguaya Zulma Quiñonez expulsó a Catalina Roggerone (m.28) y Gabriela García (m.45+4) y amonestó a Raquel Bilcape.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025-26, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, de la localidad bonaerense de Lanús. EFE

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