1-1. Argentina y Cabo Verde, a la prórroga

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Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Las selecciones de Argentina y Cabo Verde empataron 1-1 al final del tiempo reglamentario y definirán el pase a octavos de final en un alargue de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá tanda de penaltis.

Argentina se fue en ventaja en el minuto 29 con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, pero los africanos llegaron a la paridad en el 59 por intermedio de Deroy Duarte.

Con el tanto, Messi llegó a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco.

El ganador entre argentinos y caboverdianos jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto. EFE

laa/car/gbf