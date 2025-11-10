1-1. Brasil, primera de grupo

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- Brasil accedió a los dieciseisavos de final del Campeonato del Mundo sub 17 de fútbol de Catar como primera de grupo, gracias a la mejor diferencia de goles, después de empatar ante Zambia (1-1), en el último encuentro de la fase de clasificación.

Zambia y Brasil, ya clasificadas, se disputaban el primer puesto del Grupo H. Indonesia y Honduras con dos derrotas cada uno, no tenían opción de alcanzar una de las dos primera plazas del cuarteto.

El conjunto africano necesitaba ganar. El empate servía al cuadro sudamericano que había anotado once tantos y no había encajado ninguno. Zambia fue el primer equipo que batió a Brasil cuando se adelantó en el marcador en el choque disputado en el Aspire Zone de Doha por medio de Jonathan Kalimina que puso por delante al cuadro zambiano.

Fue en el tramo final, en el 81, cuando Brasil empató gracias a Dell y puso en la cima de la tabla al combinado de Dudu Patetuci. Brasil acabó primera del grupo y Zambia, segundo. EFE

