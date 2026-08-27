1-1. El Firpo saca el pecho en Guatemala y avanza en la Copa Centroamericana

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Ciudad de Guatemala, 26 ago (EFE).- El Firpo de El Salvador empató este miércoles por 1-1 ante el Xelajú en Guatemala y logró así su boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana como segundo del grupo A.

Los salvadoreños obtuvieron un valioso punto en el estadio Cementos Progreso de Guatemala y aprovecharon la caída del Plaza Amador de Panamá (por 3-1) en casa de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica para colarse a los cuartos de final del certamen regional.

El gol marcado por Diego Ortez al minuto 21, después de una serie de remates en el área del Xelajú, significó el empate y por tanto la clasificación para el equipo dirigido por el costarricense, Marvin Solano.

El Xelajú, que necesitaba ganar por dos goles para tener posibilidades de avanzar a la siguiente fase, se puso arriba en el marcador muy temprano en el partido, específicamente al minuto 11, con un tanto del delantero uruguayo, Diego Casas.

El uruguayo marcó de cabeza de manera polémica después de un tiro de esquina, ya que los jugadores del Firpo aseguraron que su remate nunca cruzó la línea de gol, pero el árbitro central, Michael Venne, convalidó la anotación.

El gol le daba esperanzas al Xelajú en busca del resultado deseado y de meterse eventualmente a las rondas finales del torneo de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) tal y como lo hizo en 2025, donde llegó hasta la final de la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el Firpo se mostró sólido en defensa, incluso con solo el 30 por ciento de de la posesión de la pelota durante el choque, y mantuvo la igualdad en el marcador, lo que representó la eliminación del club guatemalteco, bajo el mando del director técnico mexicano, Roberto Hernández.

Tras la jornada de esta noche, los cuatro equipos guatemaltecos que participaron en la Copa Centroamericana (Xelajú, Municipal, Antigua y Mixco) quedaron eliminados del certamen, mientras que El Salvador tendrá a dos representantes en los cuartos de final (el mismo Firpo y el Alianza). EFE

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(foto)