1-1. El Municipal rescata un empate ante FAS en El Salvador en Copa de Concacaf

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San Salvador, 19 ago (EFE).- El Municipal de Guatemala rescató un empate por 1-1 ante el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), de El Salvador, en la jornada 3 del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Con este resultado, ambos clubes mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda de esta competición regional.

Los Fastanecos eran los favoritos para llevarse los tres puntos y desde el inicio del juego intentaron llevar peligro a la portería visitante, lo que les permitió tomar ventaja al minuto 36 por medio de Jorge Cruz, quien definió de cabeza tras un centro largo desde la derecha.

Los salvadoreños trataron de ampliar su ventaja, pero los guatemaltecos frenaron su lanzamientos al ataque y pocos minutos después igualaron las acciones.

Carlos Hernández venció al guardameta local mediante un lanzamiento de tiro penal.

El FAS trató de retomar en el segundo tiempo la dinámica que le permitió tomar la ventaja con la entrada de jugadores como Bonilla y Santamaría, mientras que el Municipal empujó en los minutos finales para lograr la remontada, pero el marcador no se movió.

Los salvadoreños, que son cuartos de su grupo con 4 enteros, deberán enfrentarse en la siguiente fecha al Cartaginés, mientras que el Municipal, tercero con 5 unidades, medirá fuerzas con el Motagua, que es líder con 7 puntos.

– Ficha técnica:

1. Alianza: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, José Portillo (m.75 Elmer Bonilla), Rafael Tejada (m.81 Melvin Urbina), Jonathan Nolasco (m.81 Kevin Santamaría); César Díaz (m.58 Roberto Melgar), Edgar Medrano, Juan Vega, Yan Maciel, Rudy Clavel; Jorge Cruz.

Entrenador: Adrian Sánchez.

1. Municipal: Braulio Linares; José Mena, Rudy Muñoz (m.46 Jefry Bantes), Rodrigo Saravia (m.76 Jonathan Franco), José Morales; Cristian Hernández César Calderon, Erik López (m.87 Rudy Barrientos), Alejandro Cabeza (m.73 Cesar Archila), Yunior Perez; Aubrey David.

Entrenador: Mario Acevedo.

Goles: 1-0, m.36: Jorge Cruz. 1-1, m.44: Cristian Hernández.

Árbitro: David Gómez, de Costa Rica, amonestó a Tejada y Medrado de FAS, también a Bantes del Municipal.

Incidencias: partido del grupo B de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Cuscatlán, en la capital de El Salvador, San Salvador. EFE

hs/og

(foto)