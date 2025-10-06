1-1. Noruega se cita en octavos con Paraguay tras empatar ante Arabia Saudí

María José Rey

Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- La selección de Noruega igualó 1-1 este domingo ante la de Arabia Saudí, se clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile al finalizar segunda del Grupo F con cinco unidades y se citará con Paraguay, mientras que los árabes quedaron eliminados con un punto.

La selección europea terminó invicta con un registro de una victoria y dos empates, en una zona que lideró Colombia también con cinco puntos al empatar 1-1 con Nigeria, que como tercera con cuatro enteros se quedó con el último cupo entre los cuatro mejores de esa posición en los seis grupos.

Es la primera vez que Noruega avanza a los octavos de final del torneo juvenil y alcanza el objetivo en su cuarta participación tras las eliminaciones en 1989, 1993 y 2019.

Los goles cayeron en el segundo tiempo, primero el de Niklas Fuglestad al minuto 46 para los nórdicos y luego el de penalti para los saudíes de Talal Haji en el 53.

El primer tiempo fue muy nivelado entre Noruega y Arabia Saudí en posesión de pelota y remates al arco, en el que los europeos comenzaron con mayor intensidad probando antes las reacciones del portero Al Ittihad Hamed Yousef.

Los noruegos buscaron abrir el marcador con el volante Lars Remmem, el delantero Moss Niklas Fuglestad que probó dos veces y el lateral Jonathan Norbye, que tropezaron con la defensa de los árabes.

La figura del duelo, no obstante, fue el ariete saudí del Al Ahli Amar Alyuhaybi, quien marcó un tanto ante los nigerianos en el segundo partido del grupo, y que ante los europeos tuvo tres remates peligrosos en la primera mitad.

Ante la fuerte paridad entre ambos, el técnico brasileño Marcos Soares pidió un penal a favor para Arabia Saudí sobre la media hora del partido por un pisotón en el área, pero el árbitro uruguayo Gustavo Tejera lo descartó tras la revisión.

Así, los Halcones Verdes terminaron acorralando a los juveniles Vikingos con una ofensiva asfixiante, en la que los atacantes Ramez Alattar del Al Ahli y Talal Haji del Al Riyadh estuvieron cerca de estrenar el marcador.

El segundo tiempo cambió la película con el temprano gol de Fuglestad al minuto 46, tras pase de Sander Ostraat, que los saudíes contestaron a los pocos minutos para igualar.

El entrenador Soares, que ya había perdido su primera ‘tarjeta verde’, pidió otro penalti por una plancha del zaguero noruego Remmen sobre el lateral Saleh Barnawi, que el juez validó y Haji convirtió a los 53 minutos.

Los Vikingos reaccionaron buscando el segundo gol con ataques del volante Sondre Granaas, pero sin poder concretar, hasta que la insistencia produjo un error del equipo árabe con un penal sobre el ariete Brann Julian Laegreid, que no aprovecharon.

El defensa y capitán Rasmus Holten, que había marcado en el debut, remató afuera por encima del travesaño.

Noruega jugará con Paraguay y Colombia frente a Sudáfrica, ambos en Talca el miércoles 8, mientras que Nigeria jugará con Argentina en Santiago el mismo día. EFE

