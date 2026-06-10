1-1. Venezuela sella su boleto a la repesca del Mundial al igualar con Uruguay

3 minutos

Montevideo, 9 jun (EFE).- La selección femenina de Venezuela se aseguró este martes un lugar en la repesca del Mundial de Brasil 2027 al igualar 1-1 con Uruguay en Montevideo y acabar en la tercera posición de la Liga de Naciones.

Disputado en el histórico estadio Centenario, este encuentro fue uno de los cuatro que se jugaron en una jornada en la que Colombia venció por 3-4 a Paraguay, Argentina derrotó por 0-1 a Ecuador y Perú goleó por 4-0 a Bolivia.

Estos resultados marcaron que Colombia se quedó con el título y disputará la Copa del Mundo junto a Argentina, mientras que Ecuador acompañará a la Vinotinto al repechaje.

En la primera parte del encuentro, Uruguay se acercó temprano con un disparo de Wendy Carballo. Esta fue la única jugada de peligro generada por un equipo que apostó mayormente por jugar balones largos, lo que llevó a que sus centrocampistas incidieron poco en el juego.

Del otro lado, Enyerliannys Higuera se lo perdió por muy poco luego de un gran centro de Bárbara Olivieri y de que Mariana Speckmaier le bajara el balón dentro del área para que definiera.

Paradas sobre las bandas, estas dos últimas fueron figuras en el once dirigido por Ricardo Belli.

Por su parte, Deyna Castellanos se adueñó de los balones parados, mediante los que la Vinotinto complicó a la Celeste en diversas ocasiones.

Tras centros de la exfutbolista de Atlético de Madrid y Manchester City, Oliviera estrelló un balón contra el poste y Bárbara Martínez estuvo muy cerca de anotar con un disparo que se fue por muy poco.

En el comienzo de la segunda parte Uruguay sorprendió y tras un primer tiempo en el que su rival fue protagonista golpeó rápido para ponerse en ventaja.

La capitana Pamela González aprovechó un gran centro desde el sector derecho de Belén Aquino y con un potente golpe de cabeza puso a la Celeste en ventaja a los 51 minutos.

No obstante, el equipo de Ariel Longo prácticamente no pudo saborear la ventaja, porque Venezuela tardó apenas siete minutos en igualar las acciones.

Con un preciso disparo, Castellanos quebró la resistencia de Agustina Sánchez y puso el empate, resultado que le permitía a la Vinotinto sumar un punto y asegurarse un lugar en el repechaje.

Aunque ya estaba eliminada, Uruguay volvió al frente tratando de despedirse de su público con una victoria y estuvo cerca de conseguirlo. Ángela Gómez marcó un golazo pero este fue anulado por posición adelantada.

En el final la que estuvo cerca fue Venezuela, cuando el poste le negó el tanto a Gabriela García e hizo que el encuentro se fuera con un empate que para las visitantes tuvo sabor a victoria.

– Ficha técnica:

1.Uruguay: Agustina Sánchez; Ángela Gómez, Stephanie Lacoste, Fátima Barone, Juliana Viera; Solange Lemos (m.46, Alaides Paz), Karol Bermúdez (m.68, Pilar González), Pamela González; Esperanza Pizarro, Belén Aquino (m.94, Sindy Ramírez) y Wendy Carballo (m.90, Sofía Oxandabarat).

Seleccionador: Ariel Longo.

1.Venezuela: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco, Yénifer Giménez; Daniuska Rodríguez (m.56, Lourdes Moreno), Gabriela García, Dayana Rodríguez, Bárbara Olivieri, Mariana Speckmaier (m.56, Lou Martinet); Deyna Castellanos, Enyerliannys Higuera (m.56, Génesis Florez).

Seleccionador: Ricardo Belli.

Goles: 1-0: m.51, Pamela González. 1-1: m.58, Deyna Castellanos.

Árbitro: La peruana Milagros Arruela. Amonestó a Gabriela García.

Incidencias: Encuentro enmarcado en la última fecha de la Liga de Naciones, disputado en el estadio Centenario de Montevideo. EFE

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