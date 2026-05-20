1-2. Mirassol vence a Always Ready en un inédito partido en Paraguay y se anota en octavos

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Asunción, 19 may (EFE).- El brasileño Mirassol se inscribió este martes en los octavos de final de la Copa Libertadores, en su primera participación internacional, tras vencer por 1-2 a Always Ready, en un partido jugado de imprevisto en Paraguay y sin público.

El equipo boliviano fue local en el estadio La Huerta, en Asunción, una sede determinada por la Conmebol debido a los conflictos sociales en Bolivia.

Los goles de Mirassol fueron anotados por Shailon (11) y Nathan (82). Descontó para Always Ready Jesús Maraude (75).

El Grupo G tiene a los brasileños como líderes con 12 puntos, a falta del partido entre Liga de Quito y Lanús, ambos con 6 unidades. Mientras que el ‘millonario’ boliviano cierra la serie con 3.

Always Ready sintió desde el inicio haber dejado su reducto en El Alto, a más de 4.150 metros de altitud, para trasladarse a Paraguay.

Mirassol dominó el partido, copando la media cancha para ejercer una presión alta que varias veces forzó errores en la defensa del equipo boliviano.

El gol de los brasileños se construyó con un desborde por la izquierda y un centro que conectó Shailon.

El primer tiempo pudo concluir con un marcador mayor, pero el juez uruguayo José Burgos anuló un gol a cada equipo tras verificaciones en el VAR.

En el segundo tiempo, Always Ready cambió de actitud y adelantó sus líneas, aunque sin profundidad.

Maraude, de 18 años, puso suspenso al partido con un remate esquinado, pero Mirassol logró ampliar la diferencia en la recta final gracias al recién ingresado Nathan.

En la última jornada de la fase de grupos, el 26 de mayo, Always Ready visitará a Liga de Quito, mientras Lanús recibirá a Mirassol.

– Ficha técnica:

1. Always Ready: Alaín Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Dieguito Rodríguez (m.62, Damián Medina); Fernando Nava (m.81, Juan Godoy), Fernando Saucedo (m.62, Felipe Passadore), Héctor Cuéllar, Dario Torrico (m.38, Rai Lima), Jesús Maraude; Enrique Triverio.

Entrenador: Marcelo Straccia.

2. Mirassol: Alex Santana; Igor Carius (m.55, Rodrigues), Joao Victor, Willian Machado, Víctor Luis; Carlos Eduardo, José Aldo, Denislson Alves (m.82, Chico), Edson Carioca (m.82, Nathan); Shaylon (m.90, Lucas Mugni) y Alesson (m.90, Antonio Galeano).

Entrenador: Rafael Silva.

Goles: 0-1, m.11: Shailon. 1-1, m.75: Maraude. 1-2, m.82: Nathan.

Árbitro: el uruguayo José Burgos expulsó a Victor Luis por doble amarilla y amonestó a Maraude, Carius, Saucedo, Carlos Eduardo y Cuéllar.

Incidencias: partido disputado en el estadio La Huerta, en la ciudad paraguaya de Asunción. EFE

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