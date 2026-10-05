1-2. Nicaragua regresa a la Liga B de Naciones de la Concacaf tras caer ante R.Dominicana

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San José, 4 oct (EFE).- La selección de Nicaragua cerró con una nueva derrota su amargo paso por la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf tras caer este domingo en casa por 1-2 ante la de República Dominicana.

Los nicaragüenes, dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, encajaron su cuarta derrota en igual número de partidos, con lo que se despidieron de la máxima categoría de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que no estuvieron al nivel.

La Azul y Blanco comenzó ganando el partido con un gol de Jaime Moreno en el minuto 53, con el que mantuvieron la esperanza de permanecer en la Liga A.

Cinco minutos después, en el 58, Heinz Mörschel cobró un penalti con el que República Dominicana empató el partido a 1-1.

Un gol de Lucas Bretón en el minuto 66 acabó con la esperanza de Nicaragua, que consumó ante su público su cuarta y dolorosa derrota, dos ante República Dominicana, sellando su regreso a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con su triunfo, los dominicanos cerraron con 9 puntos -pero sin boleto-, por detrás de Curazao, que quedó líder con 10 puntos, y empatado con Haití, que terminó segundo por diferencia de goles.

Curazao y Haití se clasificaron a los cuartos de final. Costa Rica, con 6 puntos, y Trinidad y Tobago, con 1 punto, completaban los equipos del grupo A. EFE

mg/laa

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