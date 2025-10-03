1-2. Panamá dice adiós y Corea del Sur espera clasificación entre los mejores terceros

María José Rey

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- Corea del Sur se impuso este viernes por 1-2 sobre Panamá en el cierre del Grupo B del Mundial Sub-20 en la ciudad costera de Valparaíso, que sentenció la eliminación de los canaleros, mientras que los asiáticos quedaron en la tercera plaza con cuatro puntos y esperan por el cierre de la primera fase para saber si avanzan a octavos de final entre los cuatro mejores terceros.

El triunfo coreano no tuvo mayor recompensa, aunque los dejó igualados en puntos con Paraguay, porque los albirrojos marcaron un gol más pese a su derrota por 2-1 ante Ucrania en el duelo en paralelo en Santiago, que los clasificó a ambos a la siguiente fase.

Los surcoreanos estuvieron cerca de avanzar de manera directa, cuando llegaron a estar segundos por el criterio de Juego Limpio, en un momento en el que estaba emparejados en puntos y goles con los guaraníes.

Corea del sur abrió el marcador con un tanto del Hyunmin Kim en el minuto 24, el descuento panameño fue de Kevin Walder al 52, mientras que Minha Shin selló el triunfo en el 58.

Fue un partido con poco ritmo en el inicio y muy cortado por faltas, especialmente de Corea del Sur; ambas selecciones jugaron sin probar al arco hasta un remate de Minha Shin (Gangwon FC) a los 12 minutos.

El técnico coreano Changwon Lee pidió la revisión de un penalti por una aparente falta en el área de los panameños, sobre los 15 minutos del partido, pero el árbitro, el somalí Omar Abdulkadir Artan, no lo concedió.

Los Tigres de Oriente, sin embargo, mostraban más empuje para buscar el triunfo y probaron las manos del portero Cecilio Burgess, del canalero Umecit FC, y finalmente en el minuto 24 consiguieron doblegarlo.

El delantero Hyunmin Kim, del Busan IPark, convitió con un remate desde el cuadrante del área grande al palo izquierdo de Burgess, tras una combinación de triangulaciones dentro de la zona defensiva panameña.

Los canaleros generaron jugadas de transiciones rápidas, pero se fueron al descanso sin disparar a portería, apenas un intento de contrataque volante Giovanny Herbert con el atacante Kevin Walder que no pudo concretar.

Los asiáticos intentaron buscar el segundo tanto con los volantes de la liga coreana Seungmin Son y Byeongwoo Choi, pero sin efectividad.

Panamá buscó en el segundo tiempo la igualdad y la consiguió en el minuto 52 con Walder, que se reivindicó de su apagada primera mitad al definir, al palo derecho, un centro preciso del extremo Kairo Walters.

La respuesta coreana llegó en un momento clave con un cabezazo de Minha Shin, al minuto 58 en el cobro de un tiro de esquina que desinfló a los panameños.

Panamá pidió que le pitaran a favor un penalti por una supuesta mano coreana en el área, sobre los 70 minutos del partido, pero el juez somalí descartó el pedido del entrenador Jorge Dely Valdés tras revisar la jugada.

El encuentro se diluyó sin que Corea del Sur pudiera anotar un gol más que le cambiaría el panorama y quedó a la espera de entrar a la fase de octavos, en la que podría enfrentarse con Argentina. EFE

