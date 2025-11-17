1-2. Peñarol gana enfrentará a Nacional en la final de la Liga Uruguaya

Montevideo, 16 nov (EFE).- Peñarol se clasificó este domingo a la final de la Liga Uruguaya, en la que espera Nacional, tras vencer en el estadio Centenario por 1-2 a Liverpool.

El tiempo suplementario decidió un encuentro que en los 90 minutos finalizó igualado a cero. Allí fueron Diego García y Leonardo Fernández los encargados de darle el triunfo al once dirigido por Diego Aguirre.

El campeón del Torneo Clausura derrotó al ganador del Torneo Apertura y ahora se medirá en dos juegos con el conjunto que conquistó la Tabla Anual acumulada.

Liverpool se adueñó del balón en un muy parejo primer tiempo, pero fue Peñarol el que creó las opciones de gol más claras.

Dos libres directos generaron un tempranero duelo entre Leonardo Fernández y Sebastián Lentinelly. El portero del Negriazul ganó ambos al despejar los remates del número 10.

También contuvo un remate lejano de Matías Arezo, quien en una de las últimas acciones de los primeros 45 minutos estuvo muy cerca de marcar el primer tanto de una tarde.

Con otro libre directo, Leo Fernández asistió al goleador y el lanzamiento de este último se estrelló contra el horizontal cuando este vez Lentinelly ya nada podía hacer.

Del otro lado, Liverpool trató de salir jugando por abajo desde el fondo en cada oportunidad que tuvo y sus tres centrocampistas buscaron constantemente a los extremos.

Allí se destacó el argentino Nicolás Vallejó con desbordes constantes que complicaron a la defensa del Aurinegro. Sin embargo, nunca pudo poner al goleador Abel Hernández cara a cara con el chileno Brayan Cortés.

Los primeros 45 minutos del partido se fueron con empate a cero, mientras que la segunda parte comenzó con una jugada clave: el central de Liverpool Enzo Castillo golpeó a Arezo y el árbitro le mostró la segunda amarilla.

Peñarol se volcó al ataque y Javier Méndez estuvo cerca del primero tras un saque de esquina de Leo Fernández. No obstante, al conjunto de Diego Aguirre le faltaron ideas para complicar a la defensa rival.

Liverpool se replegó en el campo, por momentos utilizó una línea de cinco defensores y apostó por el contragolpe. En los minutos finales tuvo las más claras.

El encuentro se fue 0-0 y se debieron jugar otros 30 minutos en los que Liverpool golpeó rápido. Gonzalo Nápoli ejecutó un saque de esquina y Hernández marcó con un impresionante golpe de cabeza.

Peñarol fue en busca del empate y lo encontró a los 103 minutos con un golazo de Diego García, quien anotó el 1-1 con un potente disparo desde afuera del área.

Pocos minutos después, el árbitro sancionó un penalti para el Aurinegro por mano de Francisco Bregante y fue Leo Fernández el encargado de ejecutarlo.

Lentinelly lo detuvo adelantándose y la pena máxima debió repetirse. Allí el número 10 no falló y el Aurinegro se puso 1-2 arriba para alegría de los miles de fanáticos que lo acompañaron.

El equipo de Aguirre se llevó la victoria y el título de la Liga Uruguaya se decidirá con dos clásicos entre Nacional y Peñarol.

– Ficha técnica:

1. Liverpool: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro (m.90, Facundo Perdomo), Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Gonzalo Nápoli (m.102, Francisco Bregante), Martín Rabuñal, Lucas Acosta (m.72, Franco Catarozzi); Manuel Castro (m.56, Santiago Milano), Abel Hernández (m.102, Renzo Machado) y Nicolás Vallejo (m.102, Lucas Wasilewsky).

Entrenador: Joaquín Papa.

2. Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans (m.90, Stiven Mülhetaler), Javier Méndez (m.95, Lucas Hernández), Nahuel Herrera (m.102, Emanuel Gularte), Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi (m.65, Leandro Umpiérrez), Ignacio Sosa (m.102, Jaime Báez), Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera (m.85, Diego García).

Entrenador: Diego Aguirre.

Goles: 1-0: m.92, Abel Hernández. 1-1: m.103, Diego García. 1-2: m.115, Leonardo Fernández.

Árbitro: Andrés Matonte. Expulsó a Enzo Castillo. Amonestó a Enzo Castillo, Kevin Amaro, Martín Rabuñal, Nahuel Herrera, Eric Remedi, Javier Méndez, Pedro Milans, Lucas Suárez, Martín Rea, Franco Catarozzi.

Incidencias: Semifinal de la Liga Uruguaya, disputada en el estadio Centenario de Montevideo. EFE

