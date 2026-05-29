1-4. La Católica golea a El Nacional y continúa la defensa del título de la Copa Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- La Universidad Católica goleó este jueves por 1-4 a El Nacional, en Quito, y accedió a los octavos de final de la Copa de Ecuador, donde continuará la defensa del título que ostenta desde el año pasado frente al Vinotinto, de la segunda división.

Byron Palacios, a los 37 minutos; Facundo Martínez, a los 67; Luis Moreno, a los 69, y Eddy Mejía, a los 90+3, convirtieron los goles del cuadro católico, mientras que Jonathan Borja, al minuto 40, descontó para el cuadro nacionalista, que ganó el torneo en el año 2024.

La Católica abrió la ruta de la victoria a través de su goleador Palacios, que metió de penalti.

El Nacional logró el empate momentáneo gracias al centrocampista Borja, también por la vía del penalti.

El gol que empezó a encarrilar el triunfo católico lo anotó uno de los jugadores con más trayectoria en el equipo, el argentino naturalizado ecuatoriano Facundo Martínez.

Para consolidar la clasificación a octavos de final del campeón vigente, el centrocampista Moreno aprovechó un pase retrasado del uruguayo Mauricio Alonso y, con un remate rasante, derrotó al juvenil portero Marco Acosta.

Mejía, excentrocampista de El Nacional, cerró la goleada de Católica en el tramo final del partido.

El Nacional jugó con un hombre menos en los últimos 8 minutos, por la expulsión de Juan Guarnizo, mientras que el árbitro ecuatoriano Franklin Congo también amonestó a Mayorga y Garrido, de El Nacional. EFE

rm/af/laa