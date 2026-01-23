10-6. Los Charros vencen a los Tomateros y toman ventaja de 2-0 en la final del Pacífico

2 minutos

Culiacán (México), 22 ene (EFE).- Los Charros de Jalisco pegaron 14 imparables, entre ellos dos cuadrangulares, para vencer este jueves por 10-6 a los Tomateros de Culiacán y tomar ventaja de 2-0 en la final de la Liga Mexicana de béisbol del Pacífico.

Como visitantes, los campeones defensores sumaron dos victorias y pusieron la final a su favor porque desde el próximo sábado jugarán tres veces en su estadio.

Los Charros castigaron temprano al lanzador abridor de los ‘guindas’, Luis Cessa. En la primera entrada hicieron una carrera, impulsada por sencillo de Bligh Madris, y en la segunda armaron un racimo de siete, al ligar nueve imparables, dos de ellos jonrones.

Julián Ornelas produjo tres carreras con un cuadrangular y Tirso Ornelas, una al sacar la pelota del parque y otra con un hit, en tanto Alejandro Osuna y Connors Hollis impulsaron una cada uno con hits.

Culiacán respondió con dos anotaciones en el segundo acto, empujadas por doble de Luis Verdugo y rola de Ichiro Cano para poner el marcador 8-2.

Los Tomateros reverdecieron en el sexto episodio con cuatro carreras, dos impulsadas por doble de Ramón Ríos, y se acercaron 8-6, pero en el noveno acto los visitantes agregaron dos, una por error y la otra producida por Mateo Gil para asegurar el triunfo.

Por los Charros, el colombiano Reynaldo Rodríguez bateó de 4-3 y Tito Ornelas, de 4-2 con dos carreras impulsadas; por los Tomateros, Orlando Martínez se fue de 4-2 con dos carreras anotadas.

Manny Bañuelos, con seis hits y cuatro carreras permitidos en cinco entradas, fue el ganador; y Cessa cargó con el revés.

El sábado los Charros recibirán a los Tomateros en el tercer duelo de la serie que terminará cuando uno de los dos equipos gane cuatro veces.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 1 7 0 0 0 0 0 0 2 10 14 1

Tomateros 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 8 1

Ganó: Manny Bañuelos (1-0)

Perdió: Luis Cessa (0-1)

Jonrones: Charros: Tirso Ornelas, Julián Ornelas.EFE

gb/mr