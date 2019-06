Y creo que una de las misiones de la escuela es seguir formando personas buenas y felices porque una persona feliz no hace daño a nadie. Es importante tener cabezas bien hechas, pero también bien amuebladas.

P.A.: El reto es actualizarnos constantemente, por una parte, en materia de profesorado. Por el otro, deseamos ampliar el número de metros cuadrados que tiene disponible la escuela porque los nuevos métodos de enseñanza requieren más espacio. Estamos analizando opciones, no es una tarea simple ya que nos encontramos ubicados en dos edificios en el centro de Barcelona.

Luego me llamaron a Bogotá al Colegio HelvetiaEnlace externo , el único en el extranjero que tiene una sección alemana y una francesa.

P.A.: Tuve el privilegio de ir a Colombia por un año, en 1996, y me quedé 20. Con la ayuda de mucha gente, creamos el centro Aluna, dedicado a educar a niños y jóvenes con discapacidades cognitivas, provenientes de familias que vivían en condiciones precarias. Fundamos tres escuelas de este tipo en las zonas marginales de Cartagena en 10 años.

swissinfo.ch: No es la primera vez que usted vive en un país de habla hispana. Antes estuvo casi dos décadas en Colombia, donde también dirigió el colegio suizo. ¿Qué similitudes hay entre ambas experiencias?

Y un rasgo más es la búsqueda del compromiso y el respeto a la opinión de la mayoría, incluso cuando no estamos de acuerdo. Todo esto hace que la pedagogía suiza sea diferente.

El aprendizaje del idioma alemán se realiza a partir de una didáctica distinta, ya que no es una lengua con la que se tenga contacto en el entorno diario. Pero los alumnos obtienen el swissness a través de sus profesores, los valores que reciben y la conmemoración de las fechas importantes para Suiza.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en cambio, la ESB sí siguió operando. Pero dado que, como mencioné, reabrió sus puertas en octubre de 1939, durante los meses posteriores los viajes en Europa se complicaron [debido a la conflagración mundial], y hasta mayo de 1940 no todos los profesores estaban en el plantel. Se pidió ayuda a la legación suiza en Madrid para que los profesores suizos tuvieran permisos provisionales de trabajo y los visados para entrar y salir.

P.A.: No, al estallar la Guerra Civil en España, la escuela cerró sus puertas por razones de seguridad. Muchas familias de Barcelona abandonaron la ciudad debido a los bombardeos y se instalaron en poblaciones cercanas. La ESB quedó bajo la custodia del Consulado de Suiza. Los profesores regresaron a Suiza y la escuela solo pudo abrir sus puertas nuevamente a partir de octubre de 1939.

swissinfo.ch: La historia de la ESB cuenta que al principio había solo 13 alumnos, pero no precisa quién fue el primer director ni cuántos profesores había.

“Debemos forjar mente, emociones y acción” Andrea Ornelas 04 de junio de 2019 - 11:00 Apenas concluida la Primera Guerra Mundial, un grupo de suizos radicados en Cataluña decidió fundar la Escuela Suiza de Barcelona, con Olga Hoehn como directora. Un siglo después es el colegio suizo más grande de Europa. Para Pascal Affolter, su director, educar es más que ofrecer resultados académicos de excelencia. swissinfo.ch: La Escuela Suiza de Barcelona (ESB) nació en 1919, durante un periodo político complejo. ¿Qué impulsó a la Societé de l’Ecole Suisse de Barcelone a fundar un colegio suizo en la ciudad condal? Pascal Affolter: Los colegios suizos jamás han nacido de forma estratégica. Siempre han sido la iniciativa aislada de algún grupo de suizos que, viviendo en el extranjero, desean ofrecer a sus hijos la lengua y los valores de la educación que recibieron en su casa. Son proyectos de personas que quieren mantener un sólido cordón umbilical con su país y esto ha permitido, felizmente, fundar colegios laicos para niñas y niños de distintas creencias y nacionalidades. Para Alemania o Francia, sus escuelas en el extranjero son una herramienta de política exterior. Para Suiza es distinto. Su red comprende solo 18 colegios en diez países que, creo yo, son verdaderas embajadas de la cultura y los valores helvéticos. Además, son una valiosa oportunidad de conciliar este swissness [sello suizo] con las culturas locales. swissinfo.ch: La historia de la ESB cuenta que al principio había solo 13 alumnos, pero no precisa quién fue el primer director ni cuántos profesores había. P. A: La primera persona al frente de la dirección de la ESB fue la señora Olga Hoehn y entonces había solo una profesora: Maria Aulí. Y en efecto, comenzaron con 13 alumnos. Hoy, es el colegio suizo más grande de Europa, con más de 70 profesores (la mitad de ellos, suizos) y 700 alumnos. swissinfo.ch: ¿Qué sucedió con la ESB durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue posible seguir operando P.A.: No, al estallar la Guerra Civil en España, la escuela cerró sus puertas por razones de seguridad. Muchas familias de Barcelona abandonaron la ciudad debido a los bombardeos y se instalaron en poblaciones cercanas. La ESB quedó bajo la custodia del Consulado de Suiza. Los profesores regresaron a Suiza y la escuela solo pudo abrir sus puertas nuevamente a partir de octubre de 1939. Según cuentan exalumnos, el director de la ESB de la época, Jakob Schefer, vivió en la última planta del edificio de la escuela durante los tres años que duró la guerra y retomó sus funciones al final del conflicto, y hasta 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, en cambio, la ESB sí siguió operando. Pero dado que, como mencioné, reabrió sus puertas en octubre de 1939, durante los meses posteriores los viajes en Europa se complicaron [debido a la conflagración mundial], y hasta mayo de 1940 no todos los profesores estaban en el plantel. Se pidió ayuda a la legación suiza en Madrid para que los profesores suizos tuvieran permisos provisionales de trabajo y los visados para entrar y salir. En ese periodo, la escuela alemana sí estuvo cerrada, así que muchos alumnos españoles y alemanes se incorporaron a la escuela suiza. swissinfo.ch. Los aniversarios son una ocasión para realizar una mirada retrospectiva. ¿Cuál es el balance de estos 100 años de trabajo y qué supone para usted encabezarlos? P.A: El recuento es muy positivo: la ESC ha contribuido al desarrollo de Barcelona y también de su sociedad. Es una escuela moderna y de alta calidad académica donde se busca la excelencia para los alumnos. Estos aprenden cinco lenguas y tienen como meta obtener la Matura [selectividad suiza], porque les abrirá las puertas a las mejores universidades del mundo. Sin embargo, tan importante como eso es enfocarse en el desarrollo personal de los alumnos. Para mí, personalmente, es un honor y un privilegio estar al frente de la escuela en este momento. swissinfo.ch: La historia de la ESB refiere que, en el año 2000, los valores se encaminaron hacia la educación emocional. ¿Por qué se tomó esta decisión? P.A. La educación suiza siempre ha sido integral, pero se decidió darle más énfasis a la parte emocional. Creo que si Suiza, siendo un país tan pequeño, es líder en tantos ámbitos, es porque algo hace bien. Para mí, la educación es la clave. Y fomentamos una formación basada en el principio “Kopf, Herz, Hand”, que podríamos traducir como “mente, emoción y acción”, apegada a los principios del pedagogo Pestalozzi. Con el paso de los años se ha comenzado a profundizar también el tema del desarrollo de competencias. Hay un nuevo plan de estudios que pondremos en marcha en este sentido dentro de algún tiempo. Plurilingüismo y riqueza cultural En opinión de la ESB, dos de las ventajas de los colegios suizos en el extranjero son el plurilingüismo y el enriquecimiento de los programas con la cultura y pedagogía del país local. El aprendizaje del idioma alemán se realiza a partir de una didáctica distinta, ya que no es una lengua con la que se tenga contacto en el entorno diario. Pero los alumnos obtienen el swissness a través de sus profesores, los valores que reciben y la conmemoración de las fechas importantes para Suiza. En la ESB, los niños inician una inmersión total en el alemán durante la enseñanza preescolar. En el primer año de primaria comienza el aprendizaje del español; en tercero, el del catalán; en el séptimo (primer año de la escuela secundaria), el del inglés; y en octavo, el del francés. swissinfo.ch: A su juicio, ¿qué características explican la unicidad de la educación suiza? P.A.: Queremos jóvenes inteligentes, pero también estables emocionalmente, asertivos, empáticos y autocríticos. Personas que aprendan a reconocer sus emociones positivas, a escuchar y trabajar en equipo. Otro rasgo que hace único al sistema educativo suizo es la formación profesional dual, la capacidad de combinar el aprendizaje en las aulas y en las empresas. Es un modelo muy exitoso que explica que solo el 20% de los alumnos obtengan la Matura para ir a la universidad y el 80% restante busque una educación técnico profesional. La educación suiza siempre es de la más alta calidad y también tenemos clara la importancia del plurilingüismo. Nos adaptamos a nuestras contrapartes, sin asumir que son ellas quienes deben adaptarse a nosotros. Y un rasgo más es la búsqueda del compromiso y el respeto a la opinión de la mayoría, incluso cuando no estamos de acuerdo. Todo esto hace que la pedagogía suiza sea diferente. swissinfo.ch: No es la primera vez que usted vive en un país de habla hispana. Antes estuvo casi dos décadas en Colombia, donde también dirigió el colegio suizo. ¿Qué similitudes hay entre ambas experiencias? P.A.: Tuve el privilegio de ir a Colombia por un año, en 1996, y me quedé 20. Con la ayuda de mucha gente, creamos el centro Aluna, dedicado a educar a niños y jóvenes con discapacidades cognitivas, provenientes de familias que vivían en condiciones precarias. Fundamos tres escuelas de este tipo en las zonas marginales de Cartagena en 10 años. Luego me llamaron a Bogotá al Colegio Helvetia, el único en el extranjero que tiene una sección alemana y una francesa. Una similitud con la ESB es que, en ambos casos, el cantón patrocinador es Berna, y hay excelentes equipos docentes que también forman jóvenes autónomos, críticos y autocríticos. swissinfo.ch: ¿Hacia dónde camina la ESB? ¿Cuáles son sus principales retos y cómo festejará este primer centenario? P.A.: El reto es actualizarnos constantemente, por una parte, en materia de profesorado. Por el otro, deseamos ampliar el número de metros cuadrados que tiene disponible la escuela porque los nuevos métodos de enseñanza requieren más espacio. Estamos analizando opciones, no es una tarea simple ya que nos encontramos ubicados en dos edificios en el centro de Barcelona. Otro reto es preparar a los alumnos para este mundo digital. Pero hallando un equilibrio entre tradición e innovación. Y creo que una de las misiones de la escuela es seguir formando personas buenas y felices porque una persona feliz no hace daño a nadie. Es importante tener cabezas bien hechas, pero también bien amuebladas. ¡Creo que deberíamos fundar muchos más colegios suizos en el mundo! Los festejos del primero siglo Para celebrar su primer siglo de existencia, la Escuela Suiza de Barcelona tendrá actividades culturales y académicas durante todo el 2019. Junio será un mes clave: El 14 de junio tendrá lugar la llamada Noche del Reencuentro, a la que asistirán 870 exalumnos y más de 1 000 invitados. Habrá raclette y salchichas, la escuela será iluminada con antorchas y habrá música y alfombra roja. Ese día se presentará un vídeo sobre el recorrido de la escuela a lo largo de estos 100 años. Actualmente se realizan entrevistas con exalumnos que tienen hasta 90 años de edad y que vivieron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial vinculados a este colegio. El 15 de junio habrá una celebración todos los alumnos y los padres de la comunidad educativa actual, y representaciones de teatro de alumnos y profesores en cuatro lenguas.