105-49. Argentina volvió a vencer a Cuba y lidera el grupo D con puntaje ideal

2 minutos

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La selección de Argentina se impuso con autoridad este lunes por 105-49 a la de Cuba en el segundo enfrentamiento entre ambas como parte de la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

De esta manera, la Albiceleste repitió el triunfo logrado el jueves ante el rival centroamericano pero en La Habana (68-80) y lidera esta zona junto con Uruguay, que se impuso en los dos duelos ante Panamá.

Gabriel Deck (18 puntos), Francisco Caffaro (15), Juan Fernández (14), Nicolás Brussino (13), Gonzalo Corbalán (12) y Alex Negrete (10) fueron los máximos anotadores con doble dígito del equipo ganador, mientras que Marlon Díaz (13), Ibrahim Hechavarría (12) y Marcos Chacón (10) fueron los que más convirtieron en la visita.

Argentina se impuso en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires con un primer parcial de fuerzas parejas, pero luego hizo crecer la diferencia hasta establecer la máxima histórica (56 puntos) de la Albiceleste en torneos FIBA, con lo que superó los 44 de ventaja ante Uruguay en 2018 por la clasificación al Mundial 2019.

Argentina (19+22+34+30) de Pablo Prigioni no tuvo problemas para establecer la diferencia ante una Cuba (18+9+13+9) dirigida por Onel Planas, al que le costará ser competitivo en este camino al Mundial de Catar.

El grupo D de las Eliminatorias Mundialistas tendrá su segunda doble fecha en la última semana de febrero y la primera de marzo con duelos en los que Argentina jugará primero de local en el clásico rioplatense ante Uruguay y luego también en casa ante Panamá, mientras que Cuba disputará el duelo centroamericano ante los panameños como visitante y luego será local en La Habana contra Uruguay.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina se medirá en Montevideo contra Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas se clasificarán a la Fase Final, que se disputará en dos zonas de seis equipos, donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un ‘playoff’ por el séptimo y último lugar de América para el certamen. EFE

fca/gbf