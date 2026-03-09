14 migrantes mueren en Turquía al chocar su embarcación con un barco de la Guardia Costera

Ankara, 9 mar (EFE).- Al menos 14 personas murieron y seis presuntos traficantes de personas fueron detenidos después de que la lancha en la que viajaban colisionara con una embarcación de la Guardia Costera frente a la costa de Antalya, en el suroeste de Turquía, informaron este lunes los guardacostas turcos.

Las autoridades turcas señalaron en un comunicado que a las 02.24 hora local un dron de la Guardia Costera detectó frente a las costas del distrito de Finike una lancha neumática a gran velocidad con un elevado número de migrantes a bordo, lo que motivó el envío de dos patrulleras a la zona.

Según el comunicado, pese a las advertencias visuales y acústicas emitidas por las embarcaciones de la Guardia Costera encargadas de interceptarla, la lancha neumática continuó la huida a alta velocidad y a las 05.09 cambió repentinamente de rumbo en dirección a una embarcación de los guardacostas, con la que terminó colisionando.

Tras el impacto, varios de los ocupantes cayeron al mar, por lo que se desplegaron en la zona un helicóptero, un barco y tres embarcaciones adicionales.

«Como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo en la región, seis migrantes irregulares y un ciudadano turco sospechoso de tráfico de personas fueron rescatados con vida de la superficie del mar, mientras que fueron recuperados los cuerpos de 14 migrantes irregulares», indicó el comunicado.

La nota añadió que, después de la colisión, otros 15 migrantes que huyeron del lugar en la lancha neumática y alcanzaron la costa por la playa de Beymelek, en el distrito de Demre, fueron detenidos.

Las autoridades señalaron además que continúan los interrogatorios a los migrantes para determinar si hay más desaparecidos, y permanece activa una operación de búsqueda y rescate.

La Fiscalía de Finike ha abierto una investigación y seis presuntos traficantes se encuentran detenidos.EFE

