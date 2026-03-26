15 días de arresto para dos moscovitas por protestar contra el bloqueo de internet

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Moscú, 26 mar (EFE). – Dos estudiantes rusos fueron condenados a 15 días de arresto administrativo por protestar contra los bloqueos de internet, informó este jueves la prensa local.

Según la agencia TASS, los estudiantes fueron acusados de participar en un “acto no autorizado” en el centro de la capital rusa.

La decisión sobre el arresto de jóvenes se produjo el miércoles, pero trascendió a la prensa solo el jueves.

El Ministerio de Interior ruso advirtió, por su parte, de responsabilidad administrativa y penal que puede acarrear la participación en manifestaciones no autorizadas contra los bloqueos de internet.

Las autoridades rusas prohibieron previamente protestar en Moscú y San Petersburgo el próximo 29 de marzo contra los bloqueos de internet y populares servicios de mensajería, tal y como habían solicitado algunos partidos y organizaciones.

La popular red de mensajería Telegram, que llegó a contar con unos 100 millones de usuarios en este país, “está muriendo”, afirmó hoy el jefe de la corporación de telecomunicaciones estatal rusa, Rostelecom, Mijaíl Oseevski.

En cambio, el servicio nacional MAX, el Telegram ruso, “está creciendo”, aseguró.

Según las estadísticas oficiales, a día de hoy MAX cuenta con 107 millones de usuarios registrados.

El mes pasado, varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente el 1 de abril.

Según medios independientes rusos, la popular red de mensajería ya es inaccesible sin el uso de servicios VPN para eludir los bloqueos.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.EFE

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