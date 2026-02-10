15 detenidos en Países Bajos por difundir propaganda del Estado Islámico en TikTok

La Haya, 10 feb (EFE).- Quince personas, entre ellas cuatro menores, fueron detenidas este martes en Países Bajos en el marco de una operación coordinada por la Fiscalía en relación con la difusión de propaganda del autodenominado Estado Islámico (EI) en redes sociales, principalmente en TikTok.que incitaba

Los arrestados, de entre 16 y 53 años, incitaban a cometer delitos terroristas y fueron detenidos en nueve “regiones» policiales, con la unidad de la ciudad neerlandesa de La Haya a la cabeza, donde se llevaron a cabo cuatro arrestos.

La investigación se inició en agosto pasado, cuando la policía de La Haya detectó una cuenta de TikTok que difundía a gran escala propaganda del EI con subtítulos en neerlandés.

Algunos de los vídeos superaron las 100.000 visualizaciones, según la Fiscalía, por lo que, a partir de ese momento, se puso en marcha “una cooperación estratégica e intensiva entre distintas fiscalías” y unidades de la Policía Nacional de Países Bajos.

Según el comunicado oficial, los contenidos difundidos incluían llamamientos a sumarse a la lucha armada yihadista, la glorificación del martirio y la difusión de cánticos y mensajes ideológicos del EI, mientras que otras cuentas replicaban y editaban ese material, contribuyendo a su propagación en la plataforma.

En total, se investiga a dieciséis personas: trece con nacionalidad siria y tres con nacionalidad neerlandesa, y el principal sospechoso del caso ya había sido detenido el pasado 20 de enero.

La Fiscalía indicó que no facilitará más datos sobre la identidad de los implicados mientras continúe el procedimiento, y subrayó que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas detenciones.

La Fiscalía neerlandesa recordó que la difusión y glorificación de propaganda del EI constituye un delito penal, al suponer una amenaza directa para “la seguridad de la sociedad”.

Las autoridades aprovecharon la operación para advertir de que este tipo de contenidos circulan con frecuencia en plataformas como TikTok y otras redes sociales, e instaron a la población a denunciar ante la policía o ante el organismo nacional de apoyo contra el extremismo cualquier material violento vinculado a organizaciones terroristas. EFE

