2-0. Las mexicanas resuelven en 7 minutos

2 minutos

Ciudad Juárez (México), 26 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de México necesitó apenas 7 minutos, del 11 al 18, para derrotar por 2-0 a la de Nueva Zelanda en un partido de preparación para las eliminatorias del Mundial del 2027.

Las pupilas del español Pedro López dejaron todo resuelto antes de los primeros 20 minutos con los goles de Diana Ordóñez y María Sánchez.

El gol de Ordóñez surgió de una asistencia de Sánchez.

La Tri redondeó hoy el dominio que ya había insinuado el viernes al imponerse por 1-0 al mismo rival.

Las visitantes reaccionaron tras el segundo mazazo y estuvieron a punto de remontar con un lanzamiento de Kelli Brown que devolvió el travesaño.

Pero no hubo más muestras de rebeldía de parte de las pupilas de Michael Mayne.

En la segunda parte, Nueva Zelanda salió a presionar y aunque copó espacios, no llevó zozobra a la pueta de Itzel Velasco.

Las mexicanas pudieron ampliar la ventaja en el minuto 78 con una maniobra de Jacqueline Ovalle que exigió a fondo a la portera Victortia Esson.

El partido marcó el cierre de la preparación de las pupilas de López para encarar las elimiantorias de la Concacaf para el Mundial de 2027 en Brasil.

La selección mexicana se enfrentará el 29 de noviembre con San Vicente y Granadinas.

– Ficha técnica:

2. México: Itzel Velasco; Jimena López (Reyna Reyes, m.87), Rebeca Bernal, Greta Espinoza, Ivonne Gutiérrez; Monserrat Saldívar (Jacqueline Ovalle, m.22), Alexia Delgado, Fátima Servín (Aalihah Farmer, m.79), Alice Soto (Karla Nieto, m.62); María Sánchez (Myra Delgadillo, m.87) y Diana Ordóñez (Charlyn Corral m.63).

Seleccionador: Pedro López.

0. Nueva Zelanda: Victoria Esson; Kate Taylor, Claudia Bunge, Katie Bowen, Grace Neville; Kelli Brown (Milly Flegg, m.46), Maya Hahn (Emma Ajnenburg, m.59), Deven Jackson (Katie Kitching, m.46), Gaby Rennie (Hannah Blake, m.46); Indiah-Paige Riley (Jacqui Hand, m.78) y Michaele Foster (Mackenzie Barry, m.59).

Seleccionador: Michael Mayne.

Goles: 1-0, m.11: Diana Ordóñez. 2-0, m.18: María Sánchez.

Arbitra: Belkis Flores, de Honduras.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el estadio Olímpico Benito Juárez, de Ciudad Juárez, ante unos 3.200 aficionados. EFE

gb/hbr