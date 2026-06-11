2-0. México vence a Sudáfrica en el inicio del Mundial

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México, 11 jun (EFE).- La selección de México derrotó este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin, en la inauguración del Mundial 2026.

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos, que jugaron gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, aunque terminaron con un jugador menos por ver tarjeta roja en los minutos finales. EFE

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