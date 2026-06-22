2-0. Messi rebasa la historia, doblega a Austria y sitúa a Argentina casi en dieciseisavos

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Dos goles del argentino Lionel Messi decidieron este lunes la victoria por 2-0 de su selección contra la de Austria para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya con 18 tantos, dos por delante de Miroslav Klose, y situar a la Albiceleste casi en los dieciseisavos de final, salvo carambola en los partidos restantes del grupo J.

Argentina suma seis puntos y Austria tiene tres, pero, a la espera del Jordania-Argelia y de la última jornada, aún se podría dar un triple empate al frente de la tabla, por lo que el conjunto sudamericano no está clasificada aún matemáticamente. EFE

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